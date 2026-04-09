El influencer Santiago Fernández, conocido popularmente como el “Niño Mirá Marta”, protagonizó uno de los videos más sanjuaninos del año tras un encuentro inesperado en pleno centro. La escena, que rápidamente se viralizó en redes, reunió a dos personajes reconocidos por el público local.

Mientras recorría las calles en busca de nuevas historias, el joven comenzó el clip con su ya clásica frase que lo identifica en TikTok. Segundos después, sorprendió a sus seguidores al mostrar que se había cruzado con “El Payito”, un personaje muy conocido entre los sanjuaninos por su presencia habitual en la vía pública.

El video no tardó en generar repercusión: superó los 4 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios. Entre ellos, varios usuarios destacaron la popularidad del personaje: “Yo siempre lo veo al Payito”, escribió uno de los seguidores, reflejando el reconocimiento que tiene en la comunidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2042330271119200625&partner=&hide_thread=false ¡El choque de dos planetas! Con qué famoso sanjuanino se encontró el "Niño Mirá Marta"



Video gentileza: TikTok santiagofeernandez1 pic.twitter.com/Cer4LNQNg6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 9, 2026

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