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Santa Lucía

Entraron a su casa mientras dormía y le robaron hasta documentación médica

Delincuentes escalaron el cierre perimetral e ingresaron por una puerta trasera sin seguridad de una vivienda. Su propietario estaba durmiendo mientras lo desvalijaban.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 27 mar 2026, 07_20_08 p.m.

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un vecino de Santa Lucía durante la madrugada de este jueves, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda tras escalar el cierre perimetral y aprovechar una puerta trasera que no contaba con medidas de seguridad.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio fue denunciado cerca de las 7:43 en la Comisaría 29°, cuando Ángel Emanuel Sánchez, de 38 años, relató que estaba durmiendo y a las 5.30 de la madrugada se dio cuenta de que se le habían metido ladrones a su casa de Saturnino Salas 1200 Norte.

De acuerdo a su testimonio, los ladrones lograron acceder al interior de la vivienda y sustrajeron diversos elementos de valor mientras él dormía. Entre ellos, una bicicleta marca Merida rodado 28 de color negro con franjas verdes, prendas de vestir, dos mochilas —una negra y otra roja— que contenían documentación personal y una solicitud de prótesis para una cirugía, además de dos pares de zapatillas y un equipo musical.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, desde donde se dispuso la realización de inspección ocular, confección de croquis del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y carga del material en el sistema correspondiente para avanzar con la investigación.Por el momento no hay detenidos y se intenta establecer la identidad de los autores del hecho.

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