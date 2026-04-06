Suspenden el ingreso a Casa Rosada a periodistas de medios mencionados en la presunta campaña rusa

Un grupo de periodistas con acreditación a Casa Rosada no pudieron ingresar al edificio este lunes, bajo el argumento de que los medios para los que trabajan estarían involucrados en la presunta red de información financiada por el espionaje ruso para socavar al Gobierno, denunciada días atrás.

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Las voces libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. Es más: en la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios”. “En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron.

Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado US$ 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.

Uno de los profesionales que no pudo ingresar relató que se enteró de la situación cuando quiso ingresar.

Con lluvia de por medio, el periodista mostró datos y recibió como respuesta de que, por orden de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, le revocaron la huella de ingreso. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó.