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Casa Rosada

Santilli sumó reuniones con gobernadores para afinar la agenda parlamentaria

El ministro del Interior dialogó con mandatarios provinciales sobre el paquete de leyes que propuso Javier Milei en el Congreso y se debatirá en sesiones ordinarias.

Por Agencia NA
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Diego Santilli, ministro del Interior, mantuvo una agenda activa este lunes en su despacho de Balcarce 50, ya que recibió a dos gobernadores de diálogo con el Gobierno nacional para afinar los respaldos parlamentarios ante la ambiciosa agenda legislativa oficialista.

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El funcionario, primero, se encontró con el puntano, Claudio Poggi. De acuerdo a lo que trascendió del lado del integrante del Gabinete, el eje de la conversación estuvo en el paquete de leyes que propuso Javier Milei en el Congreso y se debatirá en sesiones ordinarias. Además, el ministro y el gobernador conversaron sobre la agenda compartida de temas entre la Nación y la Provincia.

Una hora más tarde, tuvo lugar el cónclave entre Santilli y el gobernador correntino de la Unión Cívica Radical, Juan Pablo Valdés. Como en el caso de Poggi, la charla estuvo dada en la necesidad de aprobar este miércoles la modificación a la Ley de Glaciares (que ya se sancionó en el Senado), la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos que tiene en carpeta La Libertad Avanza y pretende discutir a partir de este miércoles.

“El Colorado” arribó a estos dos encuentros con una buena noticia para las provincias: logró que recibieran fondos extra coparticipables para que puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Muchos gobernadores poseen un panorama complejo debido a reclamos de estatales.

“Es una política habitual. Entonces en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indican al Gobierno qué es lo que necesitan. Se fija un límite de hasta 400 mil millones de anticipo de Copa, según un estudio del estado y situación de cada provincia. Sujeto a porcentaje de coparticipación”, indicaron desde el oficialismo sobre una medida que, sin lugar a dudas, evita la confrontación entre Nación y Provincias.

También aclararon que este dinero que reciben por coparticipación “tendrán que devolverlo este mismo año”. “De esta manera se evita que las provincias salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente. El Gobierno le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole solamente un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, precisaron en Casa Rosada.

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