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Escándalo

Se suman más críticas de la oposición por los créditos del Banco Nación

Opositores denuncian a quiénes participaron de la operatoria de los créditos hipotecarios del Banco Nación a tasa preferencial por violación a la ley de Ética Pública.

Por Agencia NA
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El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza no le da tregua al Gobierno y siguen acumulándose críticas de la oposición por posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.

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En diálogo con Radio Splendid AM 990, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que durante dos semanas los afiliados al sindicato van a concurrir a las sucursales del Banco Nación de todo el país para exigir los mismos créditos a tasas preferenciales y por montos y plazos de financiación similares.

La entidad bancaria pública otorgó a los funcionarios libertarios créditos por montos “exorbitantes” de entre 100 y 500 millones de pesos, con una tasa de interés de apenas el 4.3% anual nominal, cuando el sector crediticio privado ofrece entre el 13 y el 19%.

“Este escándalo, estas graves irregularidades que seguramente van a escalar y se van a convertir en una nueva y gran causa de corrupción, se dan en un contexto en el que la enorme cantidad de argentinos y argentinas no puede acceder a la vivienda”, cuestionó el dirigente de la CTA.

Por su parte, el ex director del Banco Nación Claudio Lozano sumó su indignación aunque aclaró que “no le sorprende nada” el escándalo viniendo del Gobierno de Javier Milei.

“Sorprenderme de este gobierno no me sorprende nada, me parece un escándalo, es una dilapidación de recursos”, consideró en declaraciones a Radio Splendid AM 990.

En tanto, señaló que “la banca pública no está para otorgar créditos para comprar viviendas premium” y lamentó que la política del banco Nación “se comporte como un banco privado y no público”.

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