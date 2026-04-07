Trump aceptó el alto en fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la "apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera "la fuerza destructiva" que, reiteró, se tenía previsto desplegar "esta noche" contra Irán.

"Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas", anunció Trump.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un "alto el fuego" de "doble vía". Señaló que la razón para adoptar la medida es que Estados Unidos ya "ha cumplido y superado todos sus objetivos militares" y que las partes se encuentran "muy avanzadas" en la redacción de un acuerdo definitivo sobre "paz a largo plazo" con Irán y "paz en Oriente Medio".