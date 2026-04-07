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Pakistán pide a Trump extender dos semanas el plazo a Irán para "permitir que la diplomacia siga su curso"

Esta noche, de cumplirse la palabra de Donald Trump, Estados Unidos "terminará con toda una cilvilización", atacando de forma definitiva a Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a las partes en conflicto en Medio Oriente que respeten un cese del fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin concluyente de la guerra”, en una publicación en X.

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También pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que extienda su plazo sobre Irán por dos semanas y que Irán reabra el estrecho de Ormuz durante ese período, reportó la cadena CNN.

Sharif declaró en X que los esfuerzos diplomáticos para la “solución pacífica” de la guerra con Irán están progresando “de manera constante, sólida y contundente, con el potencial de generar resultados sustanciales en un futuro próximo”, amplió la cadena CBS News.

El premier pakistaní etiquetó en la publicación a Trump, al vicepresidente estadounidense JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado especial, Steve Witkoff y a los líderes iraníes.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando la propuesta de Pakistán de extender en dos semanas el plazo para que Irán llegue a un acuerdo, informó la Casa Blanca aproximadamente cuatro horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Trump a las 8 de la noche, hora del Este (21 de Argentina).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CBS News que Trump “ha sido informado de la propuesta y dará una respuesta”.

Durante una llamada telefónica con Fox News el martes, el presidente dijo que “estamos en negociaciones acaloradas”, pero se negó a decir cómo se sentía respecto a las conversaciones, reportó la cadena CNN.

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