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Posición presidencial

Javier Milei, sobre la guerra en Irán: "Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel"

El Presidente le dio una entrevista a un medio español y respaldó la ofensiva contra el régimen teocrático. Además criticó a Pedro Sánchez y volvió a fijar posición sobre el aborto y la eutanasia

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei expresó su respaldo a la acción de Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva militar contra el régimen teocrático de Irán y tras una semana de máxima tensión diplomática. “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, afirmó en una extensa entrevista concedida al diario español El Debate, realizada por el periodista Bieito Rubido y publicada en dos entregas, el domingo y el lunes.

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Milei explicó que, en su visión, Israel “es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”. Añadió: “A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”. El presidente definió a Israel como “el bastión de Occidente” y sostuvo que “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana. Israel es la base de la cultura judeocristiana”. Desde ese enfoque, vinculó el conflicto con una disputa de valores: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”.

La declaración de apoyo de Milei se produce en un contexto de escalada en Medio Oriente y de recientes decisiones del Gobierno argentino frente al régimen iraní. La Justicia argentina atribuye a Irán el patrocinio de los dos atentados terroristas más graves ocurridos en el país: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. Ambas investigaciones avanzaron sobre la hipótesis de la participación de funcionarios iraníes y de la organización Hezbollah en la planificación de los ataques.

Durante los últimos días, la relación bilateral entre Buenos Aires y Teherán alcanzó su punto de mayor tensión. El Gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní, decisión que generó una inmediata reacción del régimen islámico y derivó en un conflicto diplomático abierto. La crisis escaló con la expulsión del encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, luego de que la Cancillería argentina lo declarara persona non grata. La medida fue comunicada por el canciller Pablo Quirno y se concretó este fin de semana, en el momento de mayor tensión bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní emitió comunicados de tono duro tras la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria en el registro de organizaciones terroristas, advirtiendo sobre las posibles consecuencias. La respuesta del Gobierno argentino reforzó su posicionamiento frente al régimen de Teherán y mantuvo la línea adoptada en las últimas semanas.

Críticas a España y definiciones sobre valores culturales

La entrevista en El Debate, realizada en la Casa Rosada durante más de una hora y media, abordó también la política europea, con especial foco en España. Milei profundizó sus críticas al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y afirmó: “Si España no estuviera en la Unión Europea, Sánchez la habría destruido”. El presidente argentino trazó un paralelismo con la experiencia nacional y sostuvo que el esquema institucional europeo actúa como un límite a decisiones más radicales del Ejecutivo español.

Según Milei, España atraviesa un proceso que reproduce dinámicas ya vistas en la Argentina en años anteriores. En su análisis, la pertenencia a la Unión Europea funciona como un factor de contención que impide un deterioro más acelerado. El mandatario mencionó el regreso de argentinos que habían emigrado a España como un indicador de ese cambio de escenario.

El reportaje incluyó un capítulo dedicado a cuestiones culturales y morales. Milei volvió a expresar su rechazo al aborto y a la eutanasia, acompañando su postura de argumentos filosóficos. “Yo no adhiero al aborto. Para mí es un asesinato agravado por el vínculo”, afirmó. Agregó: “La vida es un valor supremo y no puede estar sujeta a la decisión de terceros”. Respecto a la eutanasia, el presidente mantuvo la misma línea argumental: “Yo no adhiero al suicidio. La vida es algo maravilloso”, señaló, rechazando la posibilidad de que el Estado habilite mecanismos para su interrupción deliberada.

Estas definiciones se integran en el marco conceptual que atraviesa la entrevista, donde Milei combina posiciones económicas, geopolíticas y culturales en una misma argumentación. El reportaje publicado por El Debate, dividido en dos entregas, condensó estos ejes en una conversación de más de noventa minutos, difundida en un contexto de alta exposición internacional para la Argentina, atravesado por el conflicto en Medio Oriente y la crisis diplomática con Irán.

FUENTE: Infobae

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