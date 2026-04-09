Encontraron una bici abandonada en pleno centro: ¿un ladrón arrepentido?

Un hecho inusual sorprendió a los vecinos de Capital en las últimas horas. Una bicicleta de alta gama quedó tendida en la vereda sin candado ni dueño a la vista, lo que movilizó al Cuerpo Especial de Vigilancia tras el alerta de los vecinos que presenciaron la secuencia.

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Según los testimonios recolectados en el lugar, un hombre -cuya identidad y motivos se desconocen- llegó a la intersección de 25 de Mayo y Mendoza , dejó el rodado tirado sobre la acera y se alejó caminando rápidamente del lugar sin dar explicaciones.

Los testigos, desconcertados, dieron aviso a las autoridades al notar que la bicicleta permanecía allí sin custodia. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron el hallazgo pero no lograron dar con el individuo que la abandonó ni con ninguna persona que reclamara su propiedad en el momento.

Ante la ausencia de un denunciante inmediato, la fiscalía de turno ordenó el secuestro preventivo del vehículo para establecer su procedencia. Se trata de una bicicleta con las siguientes características:

Marca: TopMega

Modelo: Redal

Rodado: 29

Color: Negro con detalles en naranja

A la espera del dueño: Desde la fuerza de seguridad informaron que se han labrado las actuaciones de rigor y el rodado fue trasladado a la Comisaría 3ª.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que haya sufrido el robo de un vehículo de estas características o posea información sobre su legítimo dueño, se acerque por la dependencia policial con la documentación correspondiente (factura de compra o número de cuadro) para acreditar la propiedad y proceder a la restitución. Por ahora, el interrogante sigue abierto: ¿se trató de un robo frustrado o de un insólito arrepentimiento?