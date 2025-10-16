Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

La transacción de un par de “flores” -cogollos de marihuana- que presuntamente hubo entre dos jóvenes en Rivadavia, casi termina de la peor manera. El supuesto cliente, que es un chico de 17 años, terminó con un puntazo en la zona baja del tórax que le afectó el bazo,

El acusado del ataque, Francisco Elizondo Rueda (26) quedó imputado de manera provisoria por el delito de tentativa de homicidio, de igual manera el juró ante el juez de Garantías Eugenio Barbera que se defendió porque el menor fue con todas las intenciones de agredirlo con una barra de hierro.

IMG_0586 Ayudante fiscal Roca, fiscal Pizarro y al fondo el abogado defensor Gómez Abarca

Elizondo Rueda tiene antecedentes penales. Una probation con data del 19 de enero de 2021 y una condena condicional en 2023 (2 años y 1 mes). El representante del MPF a cargo del fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Roca de UFI Genérica solicitaron la prisión preventiva para este; la defensa a cargo del doctor Gómez Abarca solicitó que quede libre y finalmente el magistrado le otorgó la libertad con medidas coercitivas.

Todo comenzó por la supuesta transacción de marihuana. El menor se dirigió al domicilio de Elizondo Rueda para comprar “flores” y a cambio le dio una soldadora. Supuestamente, el relato de la fiscalía es que el menor después fue a la casa de Elizondo para que le devuelva la soldadora. Ahí hubo una discusión y el mayor lo atacó dándole el puntazo en el tórax.

IMG_0587 Juez de Garantías Eugenio Barbera

Esta es la versión que tiene fiscalía, pero por cómo fueron radicadas las denuncias por los padres del menor y por lo que relató Elizondo Rueda en la audiencia, está también la hipótesis de que se defendió del ataque del menor, ya que supuestamente fue con un hierro para atacarlo a Elizondo “por ser un buchón”.

El imputado hizo una larga declaración ante el juez. Entre sus frases dijo que tuvo contacto telefónico con el padre del menor, “Le mandé hasta un video para que viera lo que me había golpeado su hijo” y sostuvo que no sabía que era la soldadora de él, sino, no se la recibía.

El menor, de 17 años, se encontraría fuera de peligro. El médico legista manifestó que la recuperación de la lesión en el bazo sería en 35 días aproximadamente, si es que no había complicaciones en el medio.

Las medidas que deberá respetar Elizondo Rueda es la prohibición de acercarse y comunicarse con toda la familia y que se presente en la comisaría una vez al mes durante el periodo de la IPP que es de 4 meses.