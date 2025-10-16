jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

El acusado, de 26 años, tiene antecedentes penales y le juró al juez que lo hizo para defenderse de la agresión del comprador, que es un menor de 17 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
IMG_0588

La transacción de un par de “flores” -cogollos de marihuana- que presuntamente hubo entre dos jóvenes en Rivadavia, casi termina de la peor manera. El supuesto cliente, que es un chico de 17 años, terminó con un puntazo en la zona baja del tórax que le afectó el bazo,

Lee además
quiso ingresar con cocaina y marihuana a una cancha en albardon, lo vieron nervioso y termino detenido
Drogas Ilegales

Quiso ingresar con cocaína y marihuana a una cancha en Albardón, lo vieron nervioso y terminó detenido
el insolito motivo por el cual no fue a tribunales el conocido y peligroso ladron ferrer puig video
De no creer

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig

El acusado del ataque, Francisco Elizondo Rueda (26) quedó imputado de manera provisoria por el delito de tentativa de homicidio, de igual manera el juró ante el juez de Garantías Eugenio Barbera que se defendió porque el menor fue con todas las intenciones de agredirlo con una barra de hierro.

IMG_0586
Ayudante fiscal Roca, fiscal Pizarro y al fondo el abogado defensor Gómez Abarca

Ayudante fiscal Roca, fiscal Pizarro y al fondo el abogado defensor Gómez Abarca

Elizondo Rueda tiene antecedentes penales. Una probation con data del 19 de enero de 2021 y una condena condicional en 2023 (2 años y 1 mes). El representante del MPF a cargo del fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Roca de UFI Genérica solicitaron la prisión preventiva para este; la defensa a cargo del doctor Gómez Abarca solicitó que quede libre y finalmente el magistrado le otorgó la libertad con medidas coercitivas.

Todo comenzó por la supuesta transacción de marihuana. El menor se dirigió al domicilio de Elizondo Rueda para comprar “flores” y a cambio le dio una soldadora. Supuestamente, el relato de la fiscalía es que el menor después fue a la casa de Elizondo para que le devuelva la soldadora. Ahí hubo una discusión y el mayor lo atacó dándole el puntazo en el tórax.

IMG_0587
Juez de Garantías Eugenio Barbera

Juez de Garantías Eugenio Barbera

Esta es la versión que tiene fiscalía, pero por cómo fueron radicadas las denuncias por los padres del menor y por lo que relató Elizondo Rueda en la audiencia, está también la hipótesis de que se defendió del ataque del menor, ya que supuestamente fue con un hierro para atacarlo a Elizondo “por ser un buchón”.

El imputado hizo una larga declaración ante el juez. Entre sus frases dijo que tuvo contacto telefónico con el padre del menor, “Le mandé hasta un video para que viera lo que me había golpeado su hijo” y sostuvo que no sabía que era la soldadora de él, sino, no se la recibía.

El menor, de 17 años, se encontraría fuera de peligro. El médico legista manifestó que la recuperación de la lesión en el bazo sería en 35 días aproximadamente, si es que no había complicaciones en el medio.

Las medidas que deberá respetar Elizondo Rueda es la prohibición de acercarse y comunicarse con toda la familia y que se presente en la comisaría una vez al mes durante el periodo de la IPP que es de 4 meses.

Temas
Seguí leyendo

Robo en Pocito: delincuentes se llevaron dinero, herramientas y una bicicleta de una vivienda

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Condenaron a un pervertido que manoseaba a su propia hija, pero no irá al penal de Chimbas

Desde una cocina hasta perfumes: recuperaron todos los elementos robados en una casa

Le robaron la bicicleta en la puerta del hospital de Albardón y perdió su herramienta de trabajo

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un hombre sufrió un ACV al salir de un gimnasio en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la otra causa penal contra el empresario de multiples estafas con lotes y departamentos que duerme en tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.
Enviada especial

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig video
De no creer

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig

Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra
Redes

Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha
Fútbol

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha