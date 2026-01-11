Franco Colapinto entrena a full: lo grabaron trotando bajo una lluvia torrencial

Los días de asados y cenas de fin de año terminaron para Franco Colapinto, el corredor argentino de Fórmula 1. En las últimas horas se lo ha visto entrenando de manera muy exigente: trotando bajo una lluvia torrencial. El video se ha vuelto viral.

Invitado de lujo Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Es que el argentino, que se reincorporará esta semana a la rutina de Alpine, pretende dejar atrás todo lo mal que lo pasó en 2025, un año que sin embargo sirvió para que se consolidara en la elite del Gran Circo. Y no quiere dejar detalle librado al azar. Bajo una intensa lluvia y en cuero, se lo vio corriendo por una ruta bajo la supervisión de Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell. Y la imagen no sólo llama la atención por el ritmo y la velocidad del trote, sino también por su imponente cambio físico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2010137173157425508&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara al inicio de temporada de la Fórmula 1 pic.twitter.com/rS7KXu7td2 — 43 (@ColapintoFiles) January 10, 2026

A pesar de que el cronograma de Alpine tenía resaltado para este domingo 11 de enero los primeros ensayos, Colapinto recién se subirá a mediados de esta semana al A526, el monoplaza con el que afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Será en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Allí el de Pilar empezará a experimentar, más allá del rodaje y las pruebas en el simulador, los cambios reales del auto y, sobre todo, del propulsor. Es que la escudería con base en Enstone ya no usará motores Renault, sino que tendrá a Mercedes como proveedor. Justamente, la presunta demora en la entrega de datos de la nueva unidad de potencia fue la que postergó el inicio de la actividad en Montmeló.

La presentación oficial de Alpine, en tanto, está prevista para el jueves 22 de enero. Será el mismo día en que Ferrari mostrará sus flamantes Cavallinos Rampantes. Allí, más allá de los ensayos que comenzarán esta semana, se verán todos los nuevos detalles de los autos que manejarán el francés Pierre Gasly y el argentino.

A la espera de lo que se vea en la pista, hay gran expectativa en Alpine. Es que existe mucha confianza en el talento de Gasly y, sobre todo, en el desarrollo y crecimiento de Colapinto, más allá de que la temporada pasada no tuvo la posibilidad de terminar entre los diez mejores. El director general de Alpine, Steve Nielsen, cree que Franco necesita tiempo "para que ese talento madure y entregue puntos".

Y agregó: "Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes con ese, mientras que el otro auto no sumó ningún punto con dos pilotos diferentes. Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos".