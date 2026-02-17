martes 17 de febrero 2026

La pelota echar a rodar

River Plate debuta en la Copa Argentina: a qué hora y dónde se puede ver

El partido entre el Millonario y Ciudad de Bolívar se jugará en el estadio La Pedrera, en San Luis. Marcelo Gallardo hará varios cambios en el equipo titular

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River Plate enfrentará este martes a Ciudad de Bolívar en su debut en la edición 2026 de la Copa Argentina.

Será un partido clave no solo por las aspiraciones que el Millonario tiene el torneo, sino porque el equipo atraviesa un mal momento y un resultado adverso comprometerá el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo.

El partido se jugará desde las 22 horas en el estadio La Pedrera de San Luis, con público de ambas instituciones, y será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.

El equipo de Marcelo Gallardo llega al duelo con necesidad de una reacción tras varios resultados adversos en el arranque de 2026 en la liga local, donde viene de dos derrotas que encendieron las alarmas en Núñez.

Asimismo, el entrenador confirmó una lista de convocados con varias bajas de peso, incluyendo a Franco Armani y Marcos Acuña, entre otros futbolistas que por distintas razones no estarán disponibles para este cruce.

La buena noticia es que el Muñeco podrá contar con Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, dos que encendieron las alarmas el pasado jueves en La Paternal, pero que finalmente se encuentran óptimos físicamente.

Con respecto a aquel equipo, podría haber varias modificaciones en todas las líneas: Paulo Díaz se metería en el once por Lautaro Rivero, Matías Viña reemplazaría a Acuña, Fausto Vera regresaría en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.

Los hinchas de River recibieron al plantel en San Luis. (Foto: Prensa Copa Argentina)

Del otro lado, Ciudad de Bolívar, recién ascendido a la Primera Nacional, llega con la ilusión de dar el golpe ante un grande del fútbol argentino. El conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires tuvo su debut en la categoría el pasado fin de semana con un empate ante Godoy Cruz, lo que le dio confianza para encarar este desafío copero.

Este enfrentamiento tiene un antecedente reciente: el año pasado, en la misma instancia de la Copa Argentina, River superó a Ciudad de Bolívar por 2 a 0 en Santiago del Estero con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono. El ganador de este choque avanzará a los 16avos de final, donde podría cruzarse con el vencedor del partido entre Aldosivi y San Miguel.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolivar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

