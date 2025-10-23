jueves 23 de octubre 2025

Juicio abreviado

Condenan a un kinesiólogo de Caucete por abusar sexualmente de una adolescente

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la defensa, la fiscalía y los abogados querellantes de los padres de la menor. Fue condenado a tres años de prisión condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este jueves por la mañana, un kinesiólogo de Caucete fue sentenciado a tres años de prisión condicional tras ser encontrado responsable de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años dentro del centro de salud donde trabajaba. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado, lo que permitió evitar la realización de un juicio oral y pactar una pena en suspenso.

La audiencia tuvo lugar en Tribunales y estuvo presidida por el juez de Garantías Sergio López Martí. El acusado, identificado como Lautaro Buffagni, asistió acompañado de su abogado Alejandro Castán, mientras que la fiscalía estuvo representada por Ricardo Juárez Prieto.

Al parecer, el kinesiólogo conocía a la víctima y previo al acto sexual se habían enviado una serie de mensajes. En una oportunidad Buffagni pasó a buscar a la menor y la llevó a su consultorio, donde mantuvieron relaciones sexuales. La menor llegó a creer que estaba embarazada, por lo que se lo contó a su madre. Fue la madre quien realizó la denuncia, aunque señaló que su hija había accedido de forma voluntaria a esa relación.

Según informaron fuentes judiciales, ambas partes llegaron a un acuerdo previo para cerrar la causa mediante este procedimiento. Para acceder al beneficio del juicio abreviado, el kinesiólogo reconoció su responsabilidad, aceptó los cargos y consintió la pena establecida.

Finalmente, el juez homologó el acuerdo y dictó la condena de tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de la menor, lo que implica que no habrá cumplimiento efectivo de la pena mientras se cumplan las condiciones impuestas por el tribunal.

