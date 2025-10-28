Viral en San Juan . Un grupo de más de 30 motoqueros protagonizó una escena que rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales . Durante el último fin de semana, mientras circulaban por una ruta de la provincia, se toparon con un enorme árbol caído que bloqueaba por completo el paso.

Según relataron testigos, la Policía les advirtió que debían regresar por Ullum, pero los motociclistas decidieron no darse por vencidos. En un video que se difundió en Instagram, puede verse cómo, entre todos, unen fuerzas para mover el tronco y habilitar el camino. Finalmente, lograron levantarlo lo suficiente para poder pasar con las motos por debajo.

¡Para la anécdota! Motoqueros sanjuaninos movieron un árbol caído en una ruta y se hicieron virales



Video gentileza: Instagram el_nawex pic.twitter.com/m3C5FU3C3y — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 28, 2025

Las imágenes fueron compartidas por el usuario @el_nawex y rápidamente sumaron miles de reacciones. El video superó los 3.000 “me gusta” y despertó una ola de comentarios llenos de humor y orgullo sanjuanino.

“No dominamos la Argentina porque no queremos”, escribió uno de los usuarios. Otro agregó entre risas: “Lo de pegar la vuelta no era opción, jajaja”. Mientras tanto, un tercero resumió el sentimiento colectivo con un mensaje simple y afectuoso: “Jajaja, mi San Juan querido”.

El episodio, más allá de la anécdota, volvió a mostrar ese espíritu solidario y obstinado tan característico de los sanjuaninos.