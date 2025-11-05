miércoles 5 de noviembre 2025

San Juan será sede de un festival de música experimental único en la provincia

“Hola Noise” se llama el evento que se estará desarrollando este viernes 7 de noviembre en el Centro Cultural Conte Grand. Los detalles del evento que busca posicionar la música experimental.

Por Mariela Pérez
La música experimental tendrá su velada especial en San Juan de la mano de evento denominado “Hola Noise!”, una propuesta que combinará grupalidades locales que están indagando en la experiencia sonora, como también invitados especiales de Buenos Aires.

El evento se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre en el Centro Cultural Conte Grand, con la presentación de tres propuestas sonoras. Por un lado, estarán en escena los integrantes del Centro de Experimentación Sonora, un grupo que busca suscitar interrogantes frente al sonido, gestar formas de dialogar con el sonido e impulsar siempre una actitud de aprendizaje a la par de la creación y la interpretación.

También será parte del evento Kowalski, quien ofrecerá un recorrido por el arte sonoro; y el Sindicato del Drone, directo desde Buenos Aires, quienes componen y ejecutan piezas originales de música drone para explorar los cruces entre comunidad, persistencia sonora y escucha profunda, en espacios fuera de lo común.

La cita es este viernes en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras), a partir de las 19 horas, con entrada libre. Sin duda, una excusa ideal para disfrutar y viajar por medio de los sonidos.

