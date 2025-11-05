miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para elegir

Subió la papa y bajó el zapallo: conocé cuánto valen las frutas y verduras hoy en San Juan

Con un incremento importante en el valor de las frutas y con las verduras con subas y bajas variables, los valores de referencia difundidos por la Feria de Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los precios de referencia de frutas y verduras, esta semana en San Juan.

Los precios de referencia de frutas y verduras, esta semana en San Juan.

Los precios de frutas y verduras en San Juan registraron esta semana leves movimientos en comparación con la última semana de octubre. Según la actualización de precios de referencia dados a conocer por la Feria de Capital, a través del municipio, al 5 de noviembre algunos productos de consumo cotidiano mostraron subas moderadas, como es el caso de las papas; mientras que otros bajaron de forma notable, especialmente los tomates y el zapallo tierno.

Lee además
El gobierno implementó un operativo financiero para la vendimia 2025 y ahora pone en venta el mosto que recibió como pago de esos préstamos. 
Vitivinicultura

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia
el dolar en san juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende mas barato
Mercado cambiario

El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato

Verduras: más estables, con algunas sorpresas

La papa fue una de las protagonistas: su precio subió un 20%, pasando de $250 a $300 por kilo. También aumentaron la zanahoria (+14%) y la cebolla (+14%), tres productos básicos que suelen marcar tendencia en el mercado.

En contraste, se registraron importantes bajas en otros productos. El zapallo tierno bajó un 37%, mientras que los tomates, tanto perita como platense, redujeron su valor a la mitad, pasando de $2.000 y $1.500 el kilo a $1.000 en ambos casos. La lechuga también mostró una baja significativa (−25%), y la palta descendió de $7.000 a $5.000 por kilo.

El resto de las verduras, como acelga, espinaca, morrón, pimiento, zapallos anco e inglés y brócoli, mantuvieron sus precios sin variaciones respecto a la semana anterior.

El listado de precios de las verdudas en San Juan esta semana:

image
image

Frutas: subas en las más consumidas

El panorama en las frutas fue distinto: se observaron aumentos generalizados en las variedades más populares. La banana, manzana, naranja, mandarina y pera subieron entre un 25% y 33%. Por ejemplo, la manzana pasó de $1.500 a $2.000 por kilo, y la banana de $2.000 a $2.500.

El kiwi fue la excepción: su precio bajó de $9.000 a $8.000 por kilo (−11%), mientras que frutas como la frutilla, mango, melón, ananá y sandía se mantuvieron estables.

El listado de precios de las verdudas en San Juan esta semana:

image
Temas
Seguí leyendo

Picantes cruces entre un funcionario provincial y uno municipal por el terreno de la Zona Franca en Jáchal

Evalúan un posible aumento en las tarifas de los colectivos en San Juan

Llegó más plata de Nación, pero San Juan sigue por debajo del promedio

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura

El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.480

Las acciones y bonos argentinos extienden las alzas en los mercados tras el salto histórico poselectoral

Comerciantes sanjuaninos ya no ven el CyberMonday como competencia y hay expectativas por las ventas

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobierno implementó un operativo financiero para la vendimia 2025 y ahora pone en venta el mosto que recibió como pago de esos préstamos. 
Vitivinicultura

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.
Red Tulum

Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

Te Puede Interesar

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix video
El rebelde del ring

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix

Por Carla Acosta
El gobierno implementó un operativo financiero para la vendimia 2025 y ahora pone en venta el mosto que recibió como pago de esos préstamos. 
Vitivinicultura

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel
Condena

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega