Subió la papa y bajó el zapallo: conocé cuánto valen las frutas y verduras hoy en San Juan

Los precios de referencia de frutas y verduras, esta semana en San Juan.
Los precios de frutas y verduras en San Juan registraron esta semana leves movimientos en comparación con la última semana de octubre. Según la actualización de precios de referencia dados a conocer por la Feria de Capital, a través del municipio, al 5 de noviembre algunos productos de consumo cotidiano mostraron subas moderadas, como es el caso de las papas; mientras que otros bajaron de forma notable, especialmente los tomates y el zapallo tierno.
La papa fue una de las protagonistas: su precio subió un 20%, pasando de $250 a $300 por kilo. También aumentaron la zanahoria (+14%) y la cebolla (+14%), tres productos básicos que suelen marcar tendencia en el mercado.
En contraste, se registraron importantes bajas en otros productos. El zapallo tierno bajó un 37%, mientras que los tomates, tanto perita como platense, redujeron su valor a la mitad, pasando de $2.000 y $1.500 el kilo a $1.000 en ambos casos. La lechuga también mostró una baja significativa (−25%), y la palta descendió de $7.000 a $5.000 por kilo.
El resto de las verduras, como acelga, espinaca, morrón, pimiento, zapallos anco e inglés y brócoli, mantuvieron sus precios sin variaciones respecto a la semana anterior.
El listado de precios de las verdudas en San Juan esta semana:
Frutas: subas en las más consumidas
El panorama en las frutas fue distinto: se observaron aumentos generalizados en las variedades más populares. La banana, manzana, naranja, mandarina y pera subieron entre un 25% y 33%. Por ejemplo, la manzana pasó de $1.500 a $2.000 por kilo, y la banana de $2.000 a $2.500.
El kiwi fue la excepción: su precio bajó de $9.000 a $8.000 por kilo (−11%), mientras que frutas como la frutilla, mango, melón, ananá y sandía se mantuvieron estables.
El listado de precios de las verdudas en San Juan esta semana: