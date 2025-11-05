Imperdible: la 'Notte Della Birra', una propuesta refrescante y musical que llega a Ausonia para quedarse

Ausonia se vestirá de anfitrión de la primera edición de la 'Note della Birra'

Ausonia se prepara para un evento que promete combinar el sabor artesanal con una atmósfera festiva inigualable. La 'Notte della Birra' celebrará su primera edición este fin de semana, consolidándose desde ya como una cita obligada para los amantes de la buena cerveza, la gastronomía local y la música en vivo.

La propuesta, pensada para refrescar el paladar y levantar el ánimo, se llevará a cabo en un horario extendido, permitiendo a los asistentes disfrutar plenamente de la noche sanjuanina.

La Primera Edición de la 'Notte della Birra' está programada para este sábado 8 de noviembre, desde las 21:00 hasta las 4:00 de la madrugada. Las entradas ya están a la venta con los siguiente valores:

Socio $22.000

No socio $27.000

Pareja socio: $40.000

Pareja no socio: $44.000

Cada entrada, que los socios pueden comprar en la secretaría del club y los no socios en https://www.fanticket.ar, incluye un Ecovaso y una pinta de cerveza.

La ambientación musical será clave para mantener la energía de la noche. El plato fuerte lo pondrá la banda King of Banana, conocida por su vibrante show en vivo. Además, distintos disc jockeys se encargarán de musicalizar la velada con sets variados, garantizando un ambiente de fiesta hasta el cierre.

El paraíso de la cerveza artesanal

El corazón del evento será la vasta selección de cervezas artesanales, con la participación de algunas de las cervecerías más destacadas de la provincia. Los asistentes podrán degustar una amplia gama de estilos y sabores de la mano de:

Ancestral

Donatta

Umbral

Cumbre

Inner

Sholken

Gastronomía y Dulces para Acompañar

Para maridar las bebidas, la 'Notte della Birra' contará con una cuidada selección gastronómica que promete satisfacer todos los antojos. Los puestos confirmados incluyen: