miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este 8 de noviembre

Imperdible: la 'Notte Della Birra', una propuesta refrescante y musical que llega a Ausonia para quedarse

Se trata de la primera edición de una fiesta que busca instalar un punto de encuentro para cada noviembre bajo la noche sanjuanina. Cervecerías y artistas locales confirmaron su presencia. Conocé todos los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ausonia se vestirá de anfitrión de la primera edición de la Note della Birra

Ausonia se vestirá de anfitrión de la primera edición de la 'Note della Birra'

Ausonia se prepara para un evento que promete combinar el sabor artesanal con una atmósfera festiva inigualable. La 'Notte della Birra' celebrará su primera edición este fin de semana, consolidándose desde ya como una cita obligada para los amantes de la buena cerveza, la gastronomía local y la música en vivo.

Lee además
la lemos quedo como una joyita en tiempo record
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord
María Rosa Plana, en el estudio de Tiempo Stream. video
Media Hora Entre Preguntas

María Rosa Plana: el arte con buen gusto y mucha conciencia ambiental

La propuesta, pensada para refrescar el paladar y levantar el ánimo, se llevará a cabo en un horario extendido, permitiendo a los asistentes disfrutar plenamente de la noche sanjuanina.

La Primera Edición de la 'Notte della Birra' está programada para este sábado 8 de noviembre, desde las 21:00 hasta las 4:00 de la madrugada. Las entradas ya están a la venta con los siguiente valores:

  • Socio $22.000
  • No socio $27.000
  • Pareja socio: $40.000
  • Pareja no socio: $44.000

Cada entrada, que los socios pueden comprar en la secretaría del club y los no socios en https://www.fanticket.ar, incluye un Ecovaso y una pinta de cerveza.

La ambientación musical será clave para mantener la energía de la noche. El plato fuerte lo pondrá la banda King of Banana, conocida por su vibrante show en vivo. Además, distintos disc jockeys se encargarán de musicalizar la velada con sets variados, garantizando un ambiente de fiesta hasta el cierre.

El paraíso de la cerveza artesanal

El corazón del evento será la vasta selección de cervezas artesanales, con la participación de algunas de las cervecerías más destacadas de la provincia. Los asistentes podrán degustar una amplia gama de estilos y sabores de la mano de:

  • Ancestral
  • Donatta
  • Umbral
  • Cumbre
  • Inner
  • Sholken

Gastronomía y Dulces para Acompañar

Para maridar las bebidas, la 'Notte della Birra' contará con una cuidada selección gastronómica que promete satisfacer todos los antojos. Los puestos confirmados incluyen:

  • Comida Salada: Abuelo Yuyi, Cactus Rojo, Sushi Club y Milo Ordan.
  • Postres y Regionales: Helados Biscuí y Regionales Héctor Montilla.

Temas
Seguí leyendo

Arte en movimiento: salieron a la luz detalles sobre el show de los artistas itinerantes en la FNS 2025

Cielo nublado y viento del este: así estará el tiempo en San Juan este miércoles

La teoría que circula sobre la liberación de cuatro pumas en Jáchal

Desde el aire: el espectacular paso de las Ferrari por San Juan

Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan

El embajador japonés se despidió de la Argentina probando semitas y visitando Ischigualasto

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la lemos quedo como una joyita en tiempo record
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.
Red Tulum

Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

Te Puede Interesar

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix video
El rebelde del ring

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix

Por Carla Acosta
El gobierno implementó un operativo financiero para la vendimia 2025 y ahora pone en venta el mosto que recibió como pago de esos préstamos. 
Vitivinicultura

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel
Condena

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Hospital Marcial Quiroga.
Increíble situación

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega