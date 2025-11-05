miércoles 5 de noviembre 2025

Media Hora Entre Preguntas

María Rosa Plana: el arte con buen gusto y mucha conciencia ambiental

Siempre estuvo vinculada a la expresión cultural a través del tejido, pero con el tiempo se sumó a la pintura y al entramado de distintos para darle vuelo a su impronta creativa

Por Jorge Balmaceda Bucci
María Rosa Plana, en el estudio de Tiempo Stream.

El arte se concentra en la persona de María Rosa Plana desde distintas vertientes. Es el tejido el que lleva más tiempo acompañándola, pero también su vuelo artístico se nutre de la pintura y la manipulación de distintos elementos uniendo buen gusto con conciencia ambiental.

En una amena conversación en el ciclo Media Hora Entre Pregunta, la arquitecta, ex docente de la Universidad y directora de la Casa de Sarmiento, repasó parte de su periplo, en el que compatibilizó el trabajo con su pasión creativa.

Son muchos los sanjuaninos los que han podido contemplar sus obras en distintas exposiciones, en la que María Rosa visibiliza las verdades que la atraviesan e invita a una reflexión social que cada vez es más necesaria.

Mirá la entrevista completa a María Rosa Plana en Media Hora Entre Preguntas

Embed - MARÍA ROSA PLANA EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

