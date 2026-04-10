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Emiratos Árabes Unidos será sede de las reuniones del Banco Mundial y el FMI en 2029

Emiratos Árabes Unidos está en un camino destinado a fortalecer las alianzas internacionales .

Por Redacción Tiempo de San Juan
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el viernes que serán la sede de las Reuniones Anuales de 2029 del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Abu Dabi.

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El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU, afirmó que la exitosa candidatura subraya el creciente papel del país en las finanzas mundiales y la confianza de la comunidad internacional en su fortaleza económica y su gobernanza.

Ser sede de las reuniones está en consonancia con la estrategia de los EAU para fortalecer las alianzas internacionales y apoyar la estabilidad económica mundial, dijo, y agregó que el evento servirá como una importante plataforma para el diálogo financiero y económico.

Las reuniones anuales se encuentran entre los encuentros económicos más importantes del mundo, y reúnen a ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y responsables políticos de más de 190 países para debatir sobre el crecimiento mundial, la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible.

Los analistas señalaron que ser sede del evento reforzará el papel de los EAU en la gobernanza económica mundial y consolidará su estatus como plataforma para la cooperación internacional.

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