Juicio oral para Vanina Biasi tras fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema destrabó el camino al juicio oral contra la legisladora porteña Vanina Biasi al rechazar un recurso de su defensa por haber sido presentado fuera de plazo, en una causa por presuntos dichos antisemitas en redes sociales.

Fallo La Corte Suprema deja firme la absolución de un sommelier acusado de matar a su madre

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal desestimó la queja y dejó firme la decisión que había declarado inadmisible el planteo anterior. De este modo, la causa por “instigación a la violencia y actos discriminatorios” podrá avanzar hacia el debate oral.

El expediente se inició a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas como querellante, y se basa en ocho publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024 desde la cuenta verificada de la dirigente del Partido Obrero.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a Biasi al considerar que los mensajes podían incitar al odio contra la comunidad judía y excedían la protección constitucional de la libertad de expresión. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal porteña.

La defensa insistió en que se afectaba la libertad de expresión y planteó gravedad institucional, argumento que no prosperó al ser considerado extemporáneo el recurso extraordinario, según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas .

El caso, ya elevado a juicio a fines de diciembre, quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y prevé penas de hasta tres años de prisión para quienes inciten a la discriminación por motivos raciales o religiosos, de acuerdo con la Ley 23.59