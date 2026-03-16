Las otras actividades impulsadas en el Argentina Week: mosto, pasas de uva y aceite de oliva

Si bien la estrella de San Juan en el Argentina Week fue la actividad minera, también hubo otras economías impulsadas a partir de gestiones que se llevaron a cabo en el evento. En este sentido, los funcionarios aprovecharon para potenciar mercados y fortalecer el comercio del mosto, aceite de oliva y las pasas de uva que tienen como mercado a los Estados Unidos.

Balance El embajador argentino en Estados Unidos destacó que Argentina Week "tiene impacto en la prosperidad futura de los argentinos"

Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación, comentó que durante la vista del gobernador Marcelo Orrego a Nueva York se realizaron gestiones en conjunto a la embajada argentina en Estados Unidos y la Cancillería para potenciar las exportaciones de mosto, pasas de uva y aceite de oliva que tienen como destinos principales al país del norte.

El funcionario expresó que uno de los objetivos de las gestiones es eliminar las limitaciones de cantidad y precio mínimo que afectan al mosto argentino debido a antiguas denuncias de dumping. “Estados Unidos busca consolidar socios comerciales en América para sustituir productos de zonas con conflictos, como Medio Oriente o Europa del este”, detalló la autoridad gubernamental, destacando las oportunidades que tiene la economía local en este escenario internacional.

Por otro lado, señaló que existen posibles inversores interesados en reactivar entidades industriales en la provincia, tanto para proveer a la minería como para aprovechar otros recursos locales. Las firmas pretenden aprovechar las ventajas competitivas y los recursos industriales propios de San Juan.

El gobernador también estuvo en Vancouver visitando la empresa Fluor, donde los directivos de la compañía le mostraron un adelanto sobre cómo será el campamento que levantarán para el Proyecto Vicuña. “Exhibieron un modelo 3D con un nivel de detalle muy avanzado de lo que será la futura construcción de la mina”.

Para Fernández esto demuestra que hay una decisión firme de las empresas de invertir concretamente en la minería más allá de los anuncios, lo cual destacó que es fruto de las gestiones del primer mandatario que ha realizado en foros y encuentros en diversos países en su gestión.