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Opinión

Para Milei, las mejoras "no avanzan a la misma velocidad para todos"

En redes sociales, el presidente Milei insistió en que "el rumbo es correcto". A las críticas las consideró "relato".

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de cuestionamientos a la gestión y al avance de la causa judicial que investiga el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, funcionario clave del Gobierno, Javier Milei realizó un descargo en redes sociales para ratificar y destacar el rumbo que está tomando la Argentina. Además, criticó a la oposición.

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“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, comenzó el Presidente.

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Y agregó: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato“.

Sin embargo, luego admitió que esto no significa que toda la ciudadanía esté viviendo mejor: “Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”. Pero sí insistió con que el rumbo es el correcto: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

Sobre el final, reconoció que “estos últimos meses fueron duros”, pero advirtió: “No es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

“Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, completó.

El presidente retomó así el canal de comunicación que más utiliza para compartir posiciones con la ciudadanía, su perfil en la red social X, forma que considera más directa.

Horas antes, el jefe de Estado había brindado una entrevista emitida por la TV Pública. En el transcurso de esa conversación respondió a la presión del contexto político y argumentó que la coyuntura económica argentina se ha visto afectada recientemente por la inestabilidad global derivada de la Guerra en Medio Oriente, conflicto que ha impactado de manera directa en el precio internacional del petróleo y, por consiguiente, en los precios domésticos.

El presidente reconoció la complejidad inflacionaria de los meses recientes, pero sostuvo que la inflación comenzará a descender nuevamente: “Ha sido un trimestre complicado en materia inflacionaria, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”.

En una respuesta directa a la evolución de la economía nacional, Milei afirmó que los datos de abril mostrarán una reducción de la inflación y una tendencia hacia la mejora de los principales indicadores sociales: “Los indicadores del segundo trimestre sobre la pobreza van a empezar a recomponerse”. Este planteo apunta a contrarrestar los efectos negativos que la caída de la actividad económica y el consumo generaron, en particular durante el periodo electoral de 2025.

Durante la misma entrevista, el presidente se detuvo en el impacto humano de las variables macroeconómicas. Milei ponderó que, aunque los economistas suelen analizar los promedios, “hay gente que puede estar en las colas”. Destacó, así, el carácter no trivial de las estadísticas económicas y la importancia de considerar la experiencia de quienes sufren directamente el ajuste de la actividad.

En el cierre de sus declaraciones, Milei recalcó su determinación: “No me costó tomar ninguna decisión porque sé lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”.

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