miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detalles

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción

El encuentro es por la Fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, ambos equipos buscan afianzarse en puesto de playoffs.

Por Agencia NA
image

Boca recibirá este miércoles a San Lorenzo, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura que será clave para ambos equipos, que buscan afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Lee además
el argentinos de francisco alvarez empato con central en un aburrido 0-0
Liga Profesional

El Argentinos de Francisco Álvarez empató con Central en un aburrido 0-0
real madrid no tuvo piedad y aplasto 3-0 al city de guardiola en los octavos de champions
Duelo de ida

Real Madrid no tuvo piedad y aplastó 3-0 al City de Guardiola en los octavos de Champions

El partido, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy buena goleada como visitante por 3-0 ante Lanús, que le permitió cortar con la mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres. Además, llegó a las 12 unidades, para así escalar hasta la sexta colocación de la Zona A.

Aquel triunfo también le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas “Xeneizes”.

San Lorenzo, por su parte, también tiene 12 puntos, aunque por la diferencia de gol está octavo.

El “Ciclón”, que es dirigido por Damián Ayude, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, aunque en las últimas fechas se pinchó y solo pudo ganar en una de sus últimas cinco presentaciones.

Los últimos dos enfrentamientos entre estos dos equipos se dieron en el 2024 y ambos terminaron en triunfo para Boca (2-1 en la Copa de la Liga y 3-2 en la Liga Profesional).

Dónde ver y a que hora juega Boca vs San Lorenzo

  • Hora: 19:45.
  • TV: ESPN Premium

Posibles formaciones de Boca vs San Lorenzo

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.__IP__

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Temas
Seguí leyendo

Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas

¿Qué selección será la reemplazante de Irán en el Grupo G del Mundial 2026?

Del llamado del "Negro" Páez a la ilusión de compartir la casaca con su hermano: Bautista Acevedo y su sueño en la Selección

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Confirmado: Irán no jugará el Mundial 2026

Murió el padre de Pablo Aimar en Córdoba y el fútbol argentino lo despidió con dolor

Vuelve el fútbol en la Primera B: así se jugará la fecha inicial

Lluvia de goles entre Independiente y Unión por la Liga Profesional: ¡4 a 4!, mirá todos los goles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del llamado del negro paez a la ilusion de compartir la casaca con su hermano: bautista acevedo y su sueno en la seleccion
Hockey sobre patines

Del llamado del "Negro" Páez a la ilusión de compartir la casaca con su hermano: Bautista Acevedo y su sueño en la Selección

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Te Puede Interesar

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar
En febrero

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar

Por Guillermo Alamino
Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción
Detalles

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor