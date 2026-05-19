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Avanza la causa

Investigación penal contra la cúpula de la AFA: la Justicia pone la lupa sobre una presunta red de facturación falsa

Tras una nueva presentación de la ARCA, el fiscal Navas Rial extendió la imputación a los principales directivos de la entidad por maniobras de evasión que superan los $900 millones.

Por Agencia NA
Chiqui Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo frente judicial que complica la situación de su mesa chica. El fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, dio curso a una investigación por el presunto uso sistemático de facturas apócrifas para simular gastos y evitar el pago de impuestos, una maniobra que habría tenido lugar de manera "reiterada y sostenida" entre enero de 2023 y marzo de 2025.

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A diferencia de procesos anteriores, la mira de la Justicia no se agota en el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. La fiscalía ha decidido ampliar el alcance de la pesquisa hacia otras figuras clave en la administración de la entidad, incluyendo al gerente general Gustavo Lorenzo, al actual secretario general Cristian Malaspina y a su antecesor, Víctor Blanco.

De acuerdo con el dictamen fiscal, las irregularidades detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) consistirían en la presentación de comprobantes por servicios inexistentes por un valor total de $916.527.614. Esta arquitectura contable habría permitido a la AFA eludir el pago del Impuesto a las Ganancias por una cifra cercana a los $320 millones, monto que, sumado a los intereses acumulados, escala a los $341 millones, además de una multa que supera los $125 millones.

Para el fiscal Navas Rial, estas "salidas no documentadas" e inconsistencias documentales sugieren la existencia de una asociación ilícita fiscal y una evasión agravada. En este marco, ya se han solicitado las primeras medidas de prueba al juez Diego Amarante, quien también tiene a su cargo otro expediente contra la cúpula de la calle Viamonte por la presunta apropiación ilícita de $19.300 millones en conceptos de aportes y tributos retenidos.

Este nuevo capítulo judicial se suma a la citación a indagatoria que ya pesaba sobre Tapia y Toviggino en el marco de la causa por retenciones indebidas, consolidando un escenario de extrema presión judicial para la máxima autoridad del fútbol argentino

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