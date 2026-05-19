¿Mauricio Macri candidato en 2027? Qué opinó Jaime Durán Barba

El consultor político Jaime Durán Barba, reconocido como el principal estratega detrás del triunfo de Mauricio Macri en 2015, lanzó duras críticas contra el exmandatario, asegurando que su etapa como líder con posibilidades electorales ha concluido. Según el asesor ecuatoriano, Macri enfrenta hoy un escenario de "negativo altísimo" en la consideración social, lo que le restaría cualquier oportunidad real de volver a competir con éxito por la presidencia.

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En una entrevista reciente, Durán Barba fue tajante al afirmar que, a menos que Macri realice un "giro brutal" similar al que reconstruyó su carrera en 2004, no tiene posibilidades de regresar al poder. El consultor atribuyó este declive a una serie de errores tácticos y estratégicos que comenzaron en 2018, cuando el expresidente "cerró la mesa chica" y dio un giro ideológico hacia la derecha que no representaba la esencia original del PRO.

Para el estratega, este cambio de rumbo ha provocado que el partido se desdibuje. Recordó incluso haberle advertido a Macri que, de seguir ese camino, terminaría liderando un "partido chiquito de zona norte", comparándolo con la fuerza política de Ricardo López Murphy. En la actualidad, Durán Barba señala que la mayoría de los fundadores del espacio se han alejado, quedando únicamente María Eugenia Vidal como figura de peso cercana al expresidente.

"¿A qué juega? Al bridge, no a la política"

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Durán Barba fue la falta de compromiso que percibe en el liderazgo actual de Macri. El consultor cuestionó duramente la decisión del expresidente de ausentarse de un encuentro clave del PRO para viajar a Alemania a participar en un torneo de bridge.

"Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido", sentenció el asesor, planteando que un dirigente en esa posición no está realmente enfocado en la construcción política. Estas palabras resuenan con especial fuerza dado el histórico vínculo entre ambos, el cual se ha deteriorado progresivamente desde la derrota electoral de 2019.

Dudas sobre el escenario nacional y Javier Milei

El análisis de Durán Barba no se limitó al macrismo, sino que también alcanzó al gobierno de Javier Milei. Si bien reconoció que el actual mandatario mantiene una base de apoyo, advirtió que su reelección ya no es una certeza, sino apenas una "hipótesis".

El consultor identificó fisuras en el círculo íntimo del presidente, mencionando posibles "celos" y fricciones entre figuras centrales como Karina Milei y Santiago Caputo. Además, cuestionó la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalando las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza.

El impacto de un quiebre definitivo

Estas declaraciones sacuden la estructura del PRO en un momento de crisis de identidad, con fugas internas y la presión del oficialismo libertario absorbiendo a parte de su electorado. Que el propio "cerebro" del fenómeno político de 2015 descarte hoy a Macri como una figura competitiva abre un interrogante profundo sobre quién asumirá el liderazgo de la oposición de cara a 2027.