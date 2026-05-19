martes 19 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

¿Mauricio Macri candidato en 2027? Qué opinó Jaime Durán Barba

El estratega de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, Jaime Durán Barba, opinó sobre las chances de su ex cliente de vencer en las presidenciales del 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El consultor político Jaime Durán Barba, reconocido como el principal estratega detrás del triunfo de Mauricio Macri en 2015, lanzó duras críticas contra el exmandatario, asegurando que su etapa como líder con posibilidades electorales ha concluido. Según el asesor ecuatoriano, Macri enfrenta hoy un escenario de "negativo altísimo" en la consideración social, lo que le restaría cualquier oportunidad real de volver a competir con éxito por la presidencia.

Lee además
mauricio macri: el pro dice lo que cree y no traiciona lo que piensa
Acto en Olivos

Mauricio Macri: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"
milei, bullrich y macri: cuales son sus porcentajes de voto seguro y probable, segun una encuesta
Sondeo político

Milei, Bullrich y Macri: cuáles son sus porcentajes de voto seguro y probable, según una encuesta

Un diagnóstico lapidario sobre el futuro del PRO

En una entrevista reciente, Durán Barba fue tajante al afirmar que, a menos que Macri realice un "giro brutal" similar al que reconstruyó su carrera en 2004, no tiene posibilidades de regresar al poder. El consultor atribuyó este declive a una serie de errores tácticos y estratégicos que comenzaron en 2018, cuando el expresidente "cerró la mesa chica" y dio un giro ideológico hacia la derecha que no representaba la esencia original del PRO.

Para el estratega, este cambio de rumbo ha provocado que el partido se desdibuje. Recordó incluso haberle advertido a Macri que, de seguir ese camino, terminaría liderando un "partido chiquito de zona norte", comparándolo con la fuerza política de Ricardo López Murphy. En la actualidad, Durán Barba señala que la mayoría de los fundadores del espacio se han alejado, quedando únicamente María Eugenia Vidal como figura de peso cercana al expresidente.

"¿A qué juega? Al bridge, no a la política"

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Durán Barba fue la falta de compromiso que percibe en el liderazgo actual de Macri. El consultor cuestionó duramente la decisión del expresidente de ausentarse de un encuentro clave del PRO para viajar a Alemania a participar en un torneo de bridge.

"Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido", sentenció el asesor, planteando que un dirigente en esa posición no está realmente enfocado en la construcción política. Estas palabras resuenan con especial fuerza dado el histórico vínculo entre ambos, el cual se ha deteriorado progresivamente desde la derrota electoral de 2019.

Dudas sobre el escenario nacional y Javier Milei

El análisis de Durán Barba no se limitó al macrismo, sino que también alcanzó al gobierno de Javier Milei. Si bien reconoció que el actual mandatario mantiene una base de apoyo, advirtió que su reelección ya no es una certeza, sino apenas una "hipótesis".

El consultor identificó fisuras en el círculo íntimo del presidente, mencionando posibles "celos" y fricciones entre figuras centrales como Karina Milei y Santiago Caputo. Además, cuestionó la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalando las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza.

El impacto de un quiebre definitivo

Estas declaraciones sacuden la estructura del PRO en un momento de crisis de identidad, con fugas internas y la presión del oficialismo libertario absorbiendo a parte de su electorado. Que el propio "cerebro" del fenómeno político de 2015 descarte hoy a Macri como una figura competitiva abre un interrogante profundo sobre quién asumirá el liderazgo de la oposición de cara a 2027.

Temas
Seguí leyendo

Se disparó la inflación mayorista en abril, y duplicó el IPC de marzo

Victoria Villarruel: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

Milei afirmó que "la economía resistió" dos "shocks muy negativos" y anticipó que la inflación seguirá bajando

El Gobierno decidió frenar el ascenso a camaristas de dos jueces que fallaron a favor de Claudio "Chiqui" Tapia

Cómo nació la interna y los datos clave de la feroz pelea entre dos cámaras comerciales de San Juan

Bruno Olivera en Paren: sus deseos de quedarse en San Juan para el 2027 y, ¿candidato a gobernador?

Senado: el oficialismo retoma en comisión el tratamiento del pago a dos fondos buitre

Escándalo en Chubut: aseguran que el ministro de Educación habría escapado por los techos ante una protesta docente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se disparo la inflacion mayorista en abril, y duplico el ipc de marzo
INDEC

Se disparó la inflación mayorista en abril, y duplicó el IPC de marzo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó
Video

Escándalo en plena vía pública: un automovilista discutió y agredió a un famoso ciclista sanjuanino, y luego huyó

Imagen Ilustrativa.
Capital

Investigan la muerte de una mujer en el centro sanjuanino: su pareja la encontró sin vida

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice
Increíble

Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

Imagen ilustrativa
Vecinos violentos

La pelea entre gomeros vecinos de Concepción terminó con una denuncia por amenazas con armas y robo

Según fuentes judiciales, el robo se produjo en este consorcio de Villa del Carril, Capital.
En Villa del Carril

Sin dejar rastros ni ejercer violencia, robaron $17.000.000 de un departamento de Capital

Te Puede Interesar

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas
Tribunales

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas

Por Luz Ochoa
Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja
Flagrancia

Absuelven al empresario sanjuanino denunciado por golpear y amenazar a su ex pareja

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan
Relevamiento

Con algunas bajas de precios, actualizaron los valores de los combustibles en San Juan

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho
Obra pública

Cuándo inician los trabajos para eliminar un cruce peligroso cerca del Monumento al Gaucho

Foto: Prensa San Martín.
Cachetazo en Concepción

La Reserva de San Martín perdió el clásico con la Lepra y se hunde en el fondo de la tabla