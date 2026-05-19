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Se disparó la inflación mayorista en abril, y duplicó el IPC de marzo

Mientras el Gobierno atribuye el 85% del alza al impacto internacional del petróleo, el rubro crudo y gas ya suma un aumento del 62,3% en lo que va del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los precios mayoristas volvieron a mostrar una tendencia alcista durante el cuarto mes del año. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 5,2% en abril, superando la variación del mes anterior y consolidando su segundo mes consecutivo de aceleración. Con este dato, la inflación mayorista acumula un incremento del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2026 y un 30,8% en la comparación interanual.

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El factor petróleo en el centro de la escena El principal dinamizador de este salto fue, sin lugar a dudas, el sector energético. El rubro de "Petróleo crudo y gas" registró una disparada del 22,9% mensual, aportando por sí solo más de dos puntos porcentuales al índice general. Si se observa el acumulado anual, esta categoría muestra una escalada crítica del 62,3%, posicionándose como la mayor presión inflacionaria para los productores locales.

A este incremento se sumaron los Productos refinados del petróleo, que subieron un 13,6% en el mes. Otros rubros que acompañaron la tendencia alcista fueron el caucho y plástico (+7,4%) y las sustancias químicas (+5,1%). En contraste, algunos sectores mostraron alivio: los productos agropecuarios bajaron un 0,6%, mientras que los vehículos automotores y los productos metálicos básicos también registraron retrocesos en sus precios.

La visión oficial: un "shock externo" Desde el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, analizó los datos señalando que la suba se explica casi en un 85% por factores externos vinculados a la guerra y el precio del petróleo. Según el funcionario, si se excluyeran las cuatro categorías más afectadas por este shock (petróleo, refinados, caucho y químicos), la inflación mayorista del mes se ubicaría en torno al 1,1%.

La construcción también presiona En sintonía con la tendencia mayorista, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió un 3,1% en abril. Este incremento estuvo impulsado tanto por los nuevos acuerdos salariales de la UOCRA como por la actualización de las tarifas eléctricas y de servicios dispuestas por los entes reguladores. Dentro de los materiales, los productos plásticos lideraron las subas con un 8,5%, reflejando el impacto indirecto del encarecimiento de los derivados del petróleo en toda la cadena productiva.

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