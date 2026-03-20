Murió a los 78 años Michel Rolland, figura clave del vino mundial con fuerte vínculo con Argentina

El mundo del vino está de luto tras la muerte de Michel Rolland, uno de los enólogos más influyentes a nivel global, quien falleció a los 78 años a causa de un infarto.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El reconocido enólogo francés falleció tras sufrir un infarto. Desarrollaba su proyecto vitivinícola en Mendoza, donde había encontrado su segunda casa.
El mundo del vino está de luto tras la muerte de Michel Rolland, uno de los enólogos más influyentes a nivel global, quien falleció a los 78 años a causa de un infarto.
La noticia fue confirmada por su bodega, ubicada en Tunuyán, Mendoza, desde donde destacaron su incansable energía y compromiso con la actividad. “Aún estaba lleno de energía, proyectos y viajes. Su corazón quizá no resistió el ritmo de una vida intensa que tanto disfrutaba”, expresaron en un comunicado.
Rolland había adoptado a la Argentina como su segunda casa, con una presencia sostenida en la industria vitivinícola local, especialmente en Mendoza, donde desarrollaba distintos proyectos y asesoramientos.
A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, construyó un legado marcado por su pasión por el vino, su mirada innovadora y su influencia en bodegas de distintos países. Su figura trascendió fronteras y lo convirtió en un referente indiscutido dentro de la enología mundial.
Su muerte genera conmoción en el sector y deja un vacío difícil de llenar entre quienes compartieron con él su visión y su amor por el vino.