Murió a los 78 años Michel Rolland, figura clave del vino mundial con fuerte vínculo con Argentina

El mundo del vino está de luto tras la muerte de Michel Rolland , uno de los enólogos más influyentes a nivel global, quien falleció a los 78 años a causa de un infarto.

La noticia fue confirmada por su bodega, ubicada en Tunuyán, Mendoza, desde donde destacaron su incansable energía y compromiso con la actividad. “Aún estaba lleno de energía, proyectos y viajes. Su corazón quizá no resistió el ritmo de una vida intensa que tanto disfrutaba”, expresaron en un comunicado.

Rolland había adoptado a la Argentina como su segunda casa, con una presencia sostenida en la industria vitivinícola local, especialmente en Mendoza, donde desarrollaba distintos proyectos y asesoramientos.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, construyó un legado marcado por su pasión por el vino, su mirada innovadora y su influencia en bodegas de distintos países. Su figura trascendió fronteras y lo convirtió en un referente indiscutido dentro de la enología mundial.

Su muerte genera conmoción en el sector y deja un vacío difícil de llenar entre quienes compartieron con él su visión y su amor por el vino.