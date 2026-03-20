viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Murió a los 78 años Michel Rolland, figura clave del vino mundial con fuerte vínculo con Argentina

El reconocido enólogo francés falleció tras sufrir un infarto. Desarrollaba su proyecto vitivinícola en Mendoza, donde había encontrado su segunda casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Michel Rolland

El mundo del vino está de luto tras la muerte de Michel Rolland, uno de los enólogos más influyentes a nivel global, quien falleció a los 78 años a causa de un infarto.

La noticia fue confirmada por su bodega, ubicada en Tunuyán, Mendoza, desde donde destacaron su incansable energía y compromiso con la actividad. “Aún estaba lleno de energía, proyectos y viajes. Su corazón quizá no resistió el ritmo de una vida intensa que tanto disfrutaba”, expresaron en un comunicado.

Rolland había adoptado a la Argentina como su segunda casa, con una presencia sostenida en la industria vitivinícola local, especialmente en Mendoza, donde desarrollaba distintos proyectos y asesoramientos.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, construyó un legado marcado por su pasión por el vino, su mirada innovadora y su influencia en bodegas de distintos países. Su figura trascendió fronteras y lo convirtió en un referente indiscutido dentro de la enología mundial.

Su muerte genera conmoción en el sector y deja un vacío difícil de llenar entre quienes compartieron con él su visión y su amor por el vino.

Embed - Bodega Rolland on Instagram: "Michel nos ha dejado hoy, a causa de un infarto fulminante. Aún estaba lleno de energía, proyectos, planes de viaje. Puede ser que su corazón se vio abrumado por esa vida ajetreada que tanto amaba, por sus 55 años de arduo trabajo, sus viajes a todas la latitudes del mundo, su lado pasional y su vida de bon vivant. A él le hubiera gustado irse rápidamente, sin sufrimiento, sin secuelas; es la última sorpresa que nos dió: partir como una estrella fugaz. Que cada uno lo recuerde por su ingenio, su risa, sus arrebatos, a veces fugaces, su generosidad, su talento, su tenacidad para trabajar; fue un pionero en su profesión. Amaba la vida, vivió varias con mucho entusiasmo. Amaba y se entusiasmaba por tantas cosas que compartía con el prójimo y su familia: cacería, golf, gastronomía, degustaciones, viajes y correr por el mundo. Qué vida magnífica vivió, como una aventura. Extrañaremos su entusiasmo y energía contagiosa, como su amor y su generosidad. Los mantendremos informados, La Familia @rolland.dany @rollandcollection @magdalena.rodriguezmaisano @stephanierolland73 @marierollandbx @rodolfovallebella @vrollandselection"
View this post on Instagram
Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para matar tipos malos
Guerra

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para "matar tipos malos"

Te Puede Interesar

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insólitos que lideraron las exportaciones de San Juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Por Guillermo Alamino
Los motivos para ver “Su peor pesadilla, la serie de suspenso más atrapante del finde largo.   video
Tiempo para Ver

"Su peor pesadilla": cuatro motivos para ver esta atrapante serie de suspenso durante el finde largo

Duelo de Santos en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas
Primera Nacional

Duelo de "Santos" en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones
Investigación

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones

Murió a los 78 años Michel Rolland, figura clave del vino mundial con fuerte vínculo con Argentina
Deceso

Murió a los 78 años Michel Rolland, figura clave del vino mundial con fuerte vínculo con Argentina