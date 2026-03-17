martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Un auto cayó a un barranco de unos cinco metros de profundidad en Marayes

El siniestro ocurrió en Ruta 141 el pasado domingo. A bordo del auto viajaba una familia oriunda de Media Agua y todos fueron rescatados por personal de Vialidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-17 at 11.20.51 (1)

El pasado domingo, lo que debía ser el cierre de un viaje de descanso se transformó en un escenario terrible en Ruta 141. Una familia oriunda de la localidad de Media Agua, que regresaba de pasar el fin de semana en La Rioja, protagonizó un impactante vuelco al caer por un barranco de aproximadamente seis metros de profundidad en las cercanías de Marayes.

Lee además
quien era el ciclista de 77 anos que murio tras ser atropellado en rivadavia
Dolor

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia
son gente de m...: sanjuanina hablo sobre el robo a su auto en pleno centro y se hizo viral
En las redes

"Son gente de m...": sanjuanina habló sobre el robo a su auto en pleno centro y se hizo viral

El siniestro se produjo en horas de la tarde, cuando el vehículo circulaba con destino a la capital sanjuanina. Según el relato de los protagonistas, el conductor se habría visto encandilado por el sol, lo que provocó una maniobra brusca. Al intentar corregir la trayectoria, el auto impactó contra el sistema de defensa.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 11.20.52

Pese a que el sector contaba con la señalización, la violencia del impacto hizo que el vehículo arrancara el guardarraíl. Sin embargo, este elemento de seguridad cumplió una función crítica: amortiguó la velocidad antes de que el auto se precipitara hacia una zona de escurrimiento de agua (un bajo nivel del terreno) de unos seis metros de altura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033929176764309861&partner=&hide_thread=false

La impactante frase de la familia: "Volvimos a nacer"

A bordo del rodado viajaba un matrimonio con sus tres hijos pequeños. A pesar de la magnitud de la caída y de que el vehículo terminó en el fondo del desnivel, la suerte estuvo de su lado porque no se registraron heridos de gravedad.

"Hemos vuelto a nacer. De semejante altura, si el auto caía de punta, nos matábamos todos", expresó el conductor, todavía conmovido por el impacto.

La angustia se acrecentó al saberse que la familia había adquirido el vehículo apenas cuatro días antes para poder disfrutar de estos paseos. Aunque el auto sufrió daños materiales de consideración, la salud de los cinco ocupantes resultó prácticamente ilesa.

La asistencia llegó de inmediato de la mano de Alejandro Tobares y Sergio Marineros, agentes de Vialidad Nacional que se encontraban apostados en el campamento móvil de la zona de Marayes. Los viales no solo colaboraron en la emergencia y la contención emocional de la familia, sino que también trabajaron para retirar el vehículo del zanjón.

Desde el organismo nacional destacaron la labor de sus agentes: "Más allá de las tareas de mantenimiento, demuestran permanentemente vocación de servicio y solidaridad con la comunidad".

Temas
Seguí leyendo

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos

Habló el endurista rescatado en San Juan y pidió disculpas: "No me perdí, fue un problema mecánico"

Caso Jairo Malla: la querella impugnó el juicio abreviado del choque fatal y busca que la causa llegue a debate

Intentaron retirar una encomienda con droga valuada en $22 millones y terminaron detenidos

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Un violento delincuente que estaba prófugo del penal hace 1 año, atrapado en Rivadavia

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un ciclista fue atropellado de atras por un auto en rivadavia, agonizo por unas horas y perdio la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Te Puede Interesar

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia
Dolor

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte
Oficial

Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Imagen de uno de los últimos accidentes fatales de esta semana, en la Ruta Nacional141, en Caucete.
Alarma en las rutas

San Juan frente a una escalada de muertes al volante: el grito de justicia de las familias

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una profunda admiración por los maestros
Negociaciones

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una "profunda admiración" por los maestros

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos
Gravísimo

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos