Mariano Cúneo Libarona dejará el Gabinete después de las elecciones

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios que deje su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo . Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes . En el círculo de Javier Milei confirman la información, así como el mismo funcionario.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, marcó esta mañana Cúneo Libarona en diálogo con Infobae . En su entorno de máxima confianza ya habían esgrimido que estaba “totalmente decidido”.

En la mesa chica presidencial confirmaron las conversaciones que hubo para anticipar la salida, la cual ya se conocía internamente semanas atrás. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, confirmó una figura cercana a Milei.

Ante esto, hay cinco salidas confirmadas en la cúpula de la administración pública. Por sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer, en tanto, se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial. “Cúneo se va claramente mejor que Gerardo”, decía jocosamente un importante funcionario de Casa Rosada.

El actual titular de la cartera de Justicia no estará este jueves en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario (alegó motivos laborales), pero sí podría ir al búnker libertario del domingo. El ministro indicó a este medio que la presentará formalmente el mismo lunes. Incluso no se descartaba que pueda reunirse ese mismo día con responsables superiores del Gobierno para determinar si se prorrogará o no el plazo de la aplicación del código acusatorio en Comodoro Py, una de las últimas medidas que buscaba implementar en su gestión como ministro.

El trasfondo de la salida de Cúneo Libarona

Se trata del fin de una relación contractual entre el abogado penalista con el proyecto libertario, que comenzó en los albores de la campaña presidencial de Milei en el 2023. Ambos dirigentes se conocían por sus respectivas carreras mediáticas y quienes diagramaban el futuro esquema del Gabinete libertario le ofrecieron que asuma como el encargado de la cartera de Justicia.

Cúneo Libarona asumió a sabiendas de que tenía un funcionario de contralor abajo suyo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. La lógica de ese ministerio era que el abogado realizara las reformas más técnicas en el segmento judicial, como la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en las distintas justicias federales a nivel nacional; mientras que el alfil caputista mantenía la ascendencia sobre la rosca judicial del Gobierno y la capacidad de establecer las candidaturas libertarias en juzgados federales, entre otros.

El ministro marca que uno de sus principales hitos fue evitar que Argentina cayera en la “lista gris” del GAFI, el cual evalúa las políticas en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. “Nos íbamos a la ‘C’ si se producía eso”, indicó esta mañana a Infobae. Otras de sus decisiones han sido más controvertidas a los ojos de espacios opositores, pero el ministro eliminó programas vinculados a políticas de género y de derechos humanos, anunciando recortes en estructura y la plantilla.

Desde el año pasado que en el entorno de Milei veían a Cúneo como un funcionario de paso y que posiblemente no terminara sus funciones en 2027.

