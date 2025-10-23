jueves 23 de octubre 2025

Cooperación

Especialistas sanjuaninos capacitaron en La Rioja sobre el manejo integrado de la mosca de los frutos

Profesionales de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos brindaron una charla técnica en la Universidad Nacional de La Rioja. La actividad incluyó estrategias de control biológico y el uso de la Técnica del Insecto Estéril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Profesionales de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan llevaron adelante una capacitación técnica en La Rioja, destinada a estudiantes, técnicos y productores vinculados a la fruticultura regional.

El encuentro se realizó en el marco de la cátedra de Sanidad Vegetal de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), y tuvo como eje central el manejo integrado de la mosca de los frutos, una de las plagas más perjudiciales para la producción frutícola del país.

La disertación estuvo a cargo de la licenciada en Biología Carolina Ordóñez, integrante del equipo técnico de la Dirección, quien expuso sobre las estrategias de control integrado y las innovaciones aplicadas en San Juan para reducir el impacto de esta plaga.

Cooperación técnica y transferencia de conocimiento

La capacitación fue solicitada por la UNLaR como reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de San Juan en el manejo de plagas agrícolas y urbanas, especialmente en la implementación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), considerada una herramienta biológica fundamental dentro de los programas de control.

Como parte práctica de la actividad, los estudiantes avanzados de Ingeniería Agropecuaria de la sede Chepes realizarán el 24 de octubre una visita a la Bioplanta San Juan, donde podrán conocer el proceso de producción de moscas estériles y observar su aplicación en campo.

Compromiso regional

Desde el Ministerio destacaron que esta iniciativa refuerza el compromiso de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos con la formación de nuevos profesionales y con la cooperación interprovincial, promoviendo una producción agropecuaria más sustentable en toda la región.

