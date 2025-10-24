viernes 24 de octubre 2025

Repercusiones

"No somos pelo...": la fuerte respuesta de los proveedores mineros nacionales a Sturzenegger

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) salió con dureza contra el ministro de Desregulación, tras sus dichos sobre el rol de los proveedores y las normas de compre provincial.

Por Elizabeth Pérez
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) salió con dureza contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

image

Las palabras de Federico Sturzenegger sobre la minería nacional siguen generando ruido en el sector. Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmara que la diferencia entre las exportaciones mineras de Chile y Argentina podría explicarse porque “somos unos pelotudos”, ahora los proveedores mineros del país decidieron contestarle en el mismo tono.

“Los proveedores del interior no somos pelotudos”, comienza el comunicado que difundió este viernes FAPROMIN, la entidad que nuclea a más de 2 mil empresas proveedoras de bienes y servicios mineros del interior del país. “Usamos la palabra ‘pelotudos’ porque parece que al ministro le gusta. Y queremos que sepa que no somos pelotudos”, dispararon.

La FAPROMIN está integrada por la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de la Provincia de Santa Cruz, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta y dos sanjuaninas: la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) y Cámara de Servicios Mineros (CASEMI).

La reacción se encendió luego de otra polémica declaración del superministro, esta vez en San Juan, donde cuestionó el compre local: “Hay que cambiar las normas del compre local”, dijo, asegurando que esto “encarece el costo”.

“Si la minería va a hacer un desarrollo enorme en la Argentina, no nos tenemos que aislar a nivel provincial. Nos encarece el costo”, indicó en su conferencia ante empresarios el martes pasado a la noche, en el Club Social.

Desde FAPROMIN interpretaron esas expresiones como un ataque al desarrollo productivo del interior. “Una vez más, desde la Capital pretenden meter mano a la cadena productiva del interior. Por mandato constitucional, los recursos naturales son de las provincias. Por favor no meta la mano que estamos bien”, indicaron.

Licencia social y más

image

El texto también cuestiona el desconocimiento del ministro sobre el camino recorrido en materia de minería. “Sturzenegger no entiende, no conoce la historia reciente de la minería nacional, o solo atiende otros intereses. El superministro no debe conocer o no debe recordar lo que costó obtener la licencia social… Fueron años de lucha, sacrificio y esfuerzo por parte de empresas y, sobre todo, de proveedores mineros locales”.

Además, recordaron que la protección del compre local busca evitar errores del pasado. “Vieron como la minería, cuando pasó por cada provincia, lo hizo sin generar desarrollo local. Y eso fue lo que luego complicó todo, con puebladas y actos de violencia incluidos”.

Por eso, advirtieron que abrir el mercado sin límites “afecta gravemente a las cadenas de valor provinciales y nacionales”, y remarcaron la desigual competencia con empresas extranjeras. “Vienen, terminan sus contratos y se van, sin generar valor local”.

Rechazo a los cambios

El cierre del comunicado fue un mensaje directo al funcionario: “señor ministro, no hay que cambiar nada. Consideramos que hay que trabajar sobre lo ya logrado, y mejorarlo”. Y le dejaron también una invitación, con crítica incluida: “si quiere conocer nuestra historia, se la podemos contar de primera mano, desde el territorio”.

“Allí donde usted opina que preservar los intereses de las provincias del interior les ‘encarece el costo’, nosotros advertimos que avanzar sobre las normas provinciales ‘encarajina la minería en el territorio’”, advirtieron.

Por qué se tensó la relación

En el Coloquio IDEA, la semana pasada en Buenos Aires, el ministro había planteado que Argentina debía dejar de ser un país subaprovechado. “Chile exporta por 50.000 millones de dólares en productos mineros y Argentina solo por 4.000 millones”. “Cuando Dios creó los Andes dijo: ‘acá está el límite, pongo todo el cobre y el oro de un lado y nada del otro’” …Hipótesis dos: somos unos pelotudos. La hipótesis dos es la que va. Entonces estamos dejando de ser tan pelotudos y vamos a empezar a explotar los recursos mineros”, dijo el funcionario.

Días después, en San Juan, insistió con los cambios en el marco normativo, al deslizar que hay que cambiar las normas de compre provincial, en momentos en que se espera que el orreguismo saque una ley clave respecto al tema.

