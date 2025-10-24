Suspenden por seis meses a un árbitro sanjuanino por "irresponsable"

Lo que empezó como una simple queja de un club terminó en una dura sanción. El Tribunal de Penas Superior de la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió suspender por seis meses al árbitro Agustín Tello , tras comprobar que actuó con “falta de responsabilidad y profesionalismo” durante un partido de la Primera B de Futsal .

El hecho ocurrió en un partido entre Club Minero y Villa Hipódromo , disputado el 13 de agosto en cancha del CESAP, donde el informe arbitral no coincidía con lo sucedido en el campo de juego. A partir de ese reclamo, el Tribunal abrió una investigación que expuso una serie de irregularidades llamativas.

Según las declaraciones de los árbitros asistentes y del veedor, Tello pidió las planillas al finalizar el partido “porque tenía apuro” y prometió completarlas en su casa. Luego, se comprobó que varios jugadores aparecían como expulsados cuando en realidad solo habían sido amonestados.

El cronometrista Hugo Vega, el asistente Néstor Yevsin y el veedor Walter Jorquera coincidieron en que el árbitro nunca firmó los documentos en el lugar y que todo “fue muy raro y apurado”. Para agravar la situación, Tello no se presentó a declarar ante el Tribunal pese a haber sido citado.

Ante esta situación, el organismo decidió anular su informe, rectificar las sanciones y ratificar el empate 3-3 entre Minero y Villa Hipódromo. Además, aplicó una suspensión de seis meses al árbitro sanjuanino por su accionar, en base a los artículos 268, 270 y 285 del Reglamento de Transgresiones y Penas.