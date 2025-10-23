La historia detrás del hallazgo de petroglifos en Iglesia: el aviso de un vecino y el secreto para evitar saqueos

En las últimas horas desde la Municipalidad de Iglesia informaron sobre el hallazgo de petroglifos en la zona norte del departamento. Este descubrimiento representa un importante hito para la historia del departamento como de la provincia, ya que son signos que dejaron los ancestros y lograron preservarse pese al paso del tiempo.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Fany Pernas, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte del departamento, explicó que todo se inició con el aviso de un vecino que se encontraba recorriendo la zona norte del departamento. Tras toparse con los dibujos sobre las rocas, el ciudadano dio aviso a la municipalidad y ellos activaron el protocolo contactando a la Dirección de Patrimonio de la provincia.

“Nosotros articulamos con Patrimonio, que son quienes documentan este tipo de hallazgo”, explicó la funcionaria.

El relevamiento en la zona se llevó a cabo el lunes de esta semana. En el sitio se realizó la georreferenciación como el registro fotográfico de todas las piezas encontradas. Un detalle no menor es que las piezas con grabados rupestres no solo quedarán en el lugar donde se produjo el hallazgo, sino que además no se dará a conocer la ubicación exacta de las mismas.

De esta manera, la decisión de las autoridades competentes es preservar no solo el tesoro histórico sino también el lugar que puede esconder más tesoros en su interior. La decisión de no informar la ubicación es para evitar saqueos o daños que puedan provocar eventuales visitantes.

Además de los grabados encontraron un mortero en perfecto estado de preservación.

“Alentamos a que la gente que haga hallazgos lo comuniquen para que se puedan hacer este tipo de registro. La tendencia es preservar estos tesoros en su sitio original”, aseguró Pernas. En ese sentido, aseguró que trabajan de manera conjunta con la comunidad con charlas y campañas de concientización sobre la importancia de este tipo de piezas históricas, su valor y el daño que se provoca al removerlas de su lugar original.

La acción fue desarrollada de manera conjunta entre la Dirección de Patrimonio y la Municipalidad de Iglesia, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, reafirma el compromiso con la preservación del patrimonio cultural del departamento y reconociendo el rol esencial de la comunidad como guardiana y transmisora de su herencia ancestral.