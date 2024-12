El brindis, una provocación entre parientes y el asesinato en el festejo del Año Nuevo en Santa Lucía

El brindis y los tragos que continuaron durante la sobremesa hacían efecto en las primeras horas del Año Nuevo y en esa ronda no faltaron las bromas e ironías con sabor a provocación entre algunos de los parientes. “¿A que no tenés huevo para cortarte y dejarte una cicatriz? Vos no soportas un tajo en la cabeza”, lanzó Roberto, con voz burlesca buscando la reacción de José.