Geoparque en Jáchal: con una jornada de información, avanza el sueño de crearlo

En 2025 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Jáchal, la Cámara de Turismo de Jáchal y el Instituto de Investigación en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA- Universidad Nacional de Córdoba) para desarrollar conjuntamente el potencial geoturístico de Jáchal con miras a la proposición de un geoparque mundial ante la UNESCO en el mediano-largo plazo.

El proyecto para crear el Geoparque Jáchal de estatus mundial avalado por UNESCO avanza a buen ritmo con actividades que vislumbran el éxito. Este viernes 17 de abril se realizará una jornada informativa en Jáchal, abierta al público para conocer en profundidad el proyecto. La jornada se realizará en Casa del Bicentenario de Jáchal ubicada en calle Vicuña Larrain s/n , barrio Frontera Argentina, con inicio de acreditaciones a la hora 9.

El año pasado se firmó un convenio entre la Municipalidad de Jáchal, la Cámara de Turismo de Jáchal y el Instituto de Investigación en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA- Universidad Nacional de Córdoba). “A través de este convenio hemos formalizado el inicio de este proyecto para desarrollar conjuntamente el potencial geoturístico de Jáchal con miras a la proposición de un geoparque mundial ante la UNESCO en el mediano-largo plazo”, señaló Juan José Rustán, referente de CICTERRA.

Esta semana llegará a Jáchal el equipo de investigadores para retomar su tarea en campo. “Vamos a realizar investigaciones, pero vamos a cortar el día 16 para hacer una jornada de campo, recorriendo circuitos; y el día 17 se realizará el encuentro de charlas informativas para dar a conocer el proyecto, para divulgar, para reconocer geositios en los alrededores de Jáchal”, dijo Rustán.

Este viernes 17 será el día de charlas, expositores y ponencias de diferentes ramas desde paleontólogos, geólogos, licenciados en turismo junto a instituciones que se van sumando. Estarán presente los refrentes del CONICET de la Universidad de Córdoba, la Municipalidad y la Cámara de Turismo de Jáchal, la Universidad Nacional de San Juan y se invitó a participar al Ministerio de Turismo de San Juan y a Parques Nacionales.

image

“Vamos a contar con el equipo de geólogos de Parques Nacionales porque Jáchal está en una zona estratégica a medio camino entre los grandes parques nacionales de la zona, al oeste está Talampaya y el Valle de la Luna (aunque es parque provincial), al norte está San Guillermo, al oeste, El Leoncito, así que hay mucho interés en este proyecto”, destacó Rustán.

“Esto es para los actores directos, como los prestadores turísticos, y también para los que estén interesados de alguna manera en el desarrollo del potencial geoturístico de Jáchal, con miras a lograr un producto geoturístico vendible, ofrecible en el corto plazo y mediano plazo”; dijo el experto.

El proyecto busca el desarrollo de otras potencialidades de los recursos del área con la finalidad última de proponer un geoparque ante la UNESCO. Es por ello que el equipo ya se puso en contacto con un evaluador de la Unesco, Miguel Cruz, un mexicano que evalúa, como parte de un equipo, las propuestas que la UNESCO recibe de cada país para formalizar geoparques. Este especialista se conectará de forma virtual desde México para brindar asesoramiento. “Eso será muy enriquecedor. También hay una Red Nacional de Turismo Científico y el Nodo Cuyo que van a exponer junto con geólogos, paleontólogos, etc. Va a estar muy bueno. Se está armando algo muy interesante”, aseguró Rustán.

En agosto de 2025, se conoció esta iniciativa para crear el Geoparque Jáchal con reconocimiento de la UNESCO, categoría que no sólo le daría visibilidad mundial al departamento y a la provincia, sino que, tal como está diseñada, aportará desarrollo sustentable a las comunidades insertas en esa zona, al tiempo que se preserva la misma. Si se logra, sería el primer Geoparque Mundial de UNESCO en Argentina.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional, a través de un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Su enfoque “de abajo hacia arriba”, que combina conservación y desarrollo sostenible, al tiempo que involucra a las comunidades locales, está ganando éxito. En la actualidad ya existen 229 Geoparques Mundiales de la UNESCO en 50 países.

(Fuente: Destino San Juan)