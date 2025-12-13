sábado 13 de diciembre 2025

Rawson

Cayó "El Larguirucho" tras manejar una moto robada en el Barrio La Estación

El sospechoso fue detenido este sábado luego de una persecución policial en Rawson. La moto había sido sustraída días atrás del estacionamiento de un supermercado sobre Ruta 40.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre, conocido en el ambiente policial con el alias “El Larguirucho”, fue detenido este sábado en el Barrio La Estación, en Rawson, tras ser sorprendido circulando en una moto robada.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo del personal de la Sección Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, que venía investigando el robo de una moto Rowser 200 c.c., ocurrido el pasado miércoles en el estacionamiento del Supermercado Makro, ubicado en Lateral de Ruta Nacional 40 y calle Cano.

En el marco de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al sospechoso y, durante la mañana de este sábado, mientras realizaban recorridas por el interior del Barrio La Estación, observaron al sujeto salir de una vivienda a bordo de una motocicleta de similares características a la denunciada como sustraída.

Tras corroborar que se trataba efectivamente del rodado robado —que aún conservaba colocada la chapa patente—, se inició una intensa persecución policial por las calles del barrio, que culminó con la interceptación y detención del conductor, domiciliado en la misma zona.

Por disposición del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, Dr. Miguel Gay, el detenido y la motocicleta fueron trasladados a sede policial. El sujeto quedó vinculado a una causa por el delito de robo calificado, previsto en el Código Penal Argentino, y quedó a disposición de la Justicia.

