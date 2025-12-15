Adelantan la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión para los más chicos

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que a partir del 1 de enero de 2026 se adelantará la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Hasta ahora, esta dosis se aplicaba a los 5 años, pero con el cambio comenzará a colocarse a los 18 meses de edad.

La decisión busca reducir el tiempo en que los niños quedan expuestos a estas enfermedades y aumentar la cobertura de inmunización en los primeros años de vida, una etapa clave para su desarrollo.

No todos los chicos recibirán la dosis de la misma manera. Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán el esquema a los 5 años, como se venía haciendo. En cambio, los nacidos a partir del 1 de julio de 2024 recibirán la segunda dosis a los 18 meses y no necesitarán aplicarse la vacuna al ingresar a la primaria.

Desde el Ministerio aclararon que los niños que tengan más de 18 meses cuando entre en vigencia la medida seguirán con el calendario actual, sin necesidad de repetir ninguna dosis. La iniciativa también apunta a reforzar la vacunación en las regiones donde todavía hay baja confianza en las vacunas.