lunes 15 de diciembre 2025

Salud pública

Adelantan la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión para los más chicos

A partir de 2026, los niños recibirán la dosis a los 18 meses en lugar de los 5 años, con el objetivo de protegerlos antes y reforzar la inmunización temprana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que a partir del 1 de enero de 2026 se adelantará la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Hasta ahora, esta dosis se aplicaba a los 5 años, pero con el cambio comenzará a colocarse a los 18 meses de edad.

Lee además
gripe h3n2: como afectaria en argentina el brote de la variante k
Salud

Gripe H3N2: Cómo afectaría en Argentina el brote de la variante K
Robó un caniche y amenazó con matarlo cuando la Policía lo rodeó.
Sin escrúpulos

¡Con el pichichu no!: robó un caniche y cuando lo rodearon amenazó con matarlo para que lo dejaran huir
image

La decisión busca reducir el tiempo en que los niños quedan expuestos a estas enfermedades y aumentar la cobertura de inmunización en los primeros años de vida, una etapa clave para su desarrollo.

No todos los chicos recibirán la dosis de la misma manera. Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán el esquema a los 5 años, como se venía haciendo. En cambio, los nacidos a partir del 1 de julio de 2024 recibirán la segunda dosis a los 18 meses y no necesitarán aplicarse la vacuna al ingresar a la primaria.

Desde el Ministerio aclararon que los niños que tengan más de 18 meses cuando entre en vigencia la medida seguirán con el calendario actual, sin necesidad de repetir ninguna dosis. La iniciativa también apunta a reforzar la vacunación en las regiones donde todavía hay baja confianza en las vacunas.

