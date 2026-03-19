La Selección Argentina consiguió un permiso especial de la FIFA y podrá jugar el amistoso contra Guatemala

La Finalissima tiene nombre italiano y la edición 2026 ya parece una maledizione, de lo maldita que está. Primero se tardó mucho en confirmar el partido entre la Selección Argentina, campeón de América, y España, monarca de Europa, y cuando la fecha y la sede quedaron establecidas, apareció Donald Trump bombardeando Irán para cambiarlo todo. Y todo quedó en la nada.

En la previa del Mundial Preocupación en la Selección argentina: el motivo por el que podría cancelarse el amistoso con Guatemala

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El partido que enfrentaba por primera vez a Lionel Messi y Lamine Yamal debía jugarse en una semana, el viernes 27 de marzo en Qatar, más precisamente en el estadio Lusail de Doha, allí donde la Scaloneta venció a Francia y se hizo leyenda. Pero la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel puso a toda la región de Medio Oriente en conflicto, obligando a un cambio de escenario que no se concretó.

Tras los tironeos entre Argentina, Conmebol, España y la UEFA, el esperado choque se canceló, y en la AFA pasaron a otro tema, como dice la canción: la opción apuntada fue Guatemala, el martes 31, y muy posiblmente en la Bombonera. El anuncio generó cierto disgusto entre los hinchas porque se suma a la lista de amistosos "low cost" que suele armar al equipo de Scaloni cuando no juega por los puntos. Pero "modalidad que funciona no se toca" podrán parafrasear en Pujato.

Sin embargo, mientras el público aguardaba por saber cuándo y cómo salían a la venta las entradas, desde la FIFA advirtieron algo: Guatemala no podía jugar con la Selección el 31 porque estaba incumpliendo con una normativa que advierte que una selección no puede jugar en dos continentes durante la misma ventana de amistosos. Es para que los jugadores no se desgasten con los viajes, y tiene lógica.

Guatemala quedó tercera en el grupo de cuatro selecciones donde Panamá clasificó al Mundial 2026 y Surinam pasó a repechaje. Foto: AP Photo / Moises Castillo.

De Guatemala a guatepeor porque el conjunto de Concacaf que no figuró entre los seis clasificados de su región al Mundial (pueden ser ocho tras el repechaje) tiene un amistoso el viernes 27 en Turín, Italia. Por eso, según los estamentos de la FIFA, no podría estar cuatro días después en la cancha de Boca ante Messi y compañía.

En la AFA tomaron nota de esta reglamentación y lograron destrabarla gracias a una autorización especial de la gente que rodea a Gianni Infantino. En este caso se hará una excepción teniendo en cuenta el imponderable que provocó todo este desajuste en la planificación. La noticia se confirmó en la sede de la Conmebol donde el fútbol sudamericano aguarda por los sorteos de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Mientras tanto, como si fuera un picadito después de la oficina, la Selección Argentina que viajará al Mundial 2026 como campeona del mundo y bicampeona de América busca armar otro amistoso para el viernes 27.

FUENTE: Clarín