Murió a los 43 años Leonid Radvinsky, el dueño de Onlyfans

Leonid Radvinsky, el propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años.

Leonid Radvinsky, el propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años. "Estamos profundamente apenados al comunicar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo murió en paz tras una larga batalla contra el cáncer", señaló un portavoz de OnlyFans. "Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan difíciles".

Radvinsky adquirió Fenix International Limited, la empresa propietaria y gestora de OnlyFans, en 2018. Era director y accionista mayoritario de la compañía, fundada originalmente en 2016 por el empresario británico Tim Stokely.

El empresario había nacido en Odesa, Ucrania. Cuando era chico se trasladó con su familia a Chicago y recientemente residía en Florida. Pese a su bajísimo perfil público, la compañía aseguró que impulsó varios proyectos filantrópicos a escala internacional.

La popularidad de OnlyFans se disparó durante la pandemia de la COVID-19, ya que los confinamientos llevaron a creadores y consumidores a internet, convirtiendo la plataforma de suscripción en una fuente de ingresos y entretenimiento en todo el mundo.

El empresario negociaba con varios interesados la venta de la participación del 60% de OnlyFans en un acuerdo de alrededor de 5.500 millones de dólares. La firma de inversión Architect Capital había entrado en negociaciones con el fin de liderar una oferta con acciones y comprar la plataforma en 2.000 millones de dólares. OnlyFans obtiene una comisión del 20% sobre la mayoría de las suscripciones y ventas de contenido dentro de la plataforma. A causa de ello, Radvinsky recibió más de 1.000 millones de dólares en tres años hasta 2024, una cifra que siguió creciendo.

Su muerte abre ahora interrogantes sobre el control de OnlyFans, una de las plataformas digitales más controvertidas y rentables de los últimos años.

Además de su trabajo en OnlyFans, Radvinsky fue inversor en varias empresas. También apoyó varios proyectos filantrópicos en todo el mundo.