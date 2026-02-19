Joven argentina asesinada en Kosovo: se define la sentencia para el acusado

El veredicto por el caso de María Clara Urdangaray , la joven platense de 27 años que murió en Kosovo luego de que habría sido empujada por su pareja, Endrit Nika , se conoce este jueves en los tribunales europeos.

El asesinato ocurrió el martes 1 de agosto de 2023 en la capital kosovar de Pristina, en un hotel donde la joven convivía con el imputado, a quien se lo señala como único acusado del asesinato y se encuentra detenido desde tres días después de lo ocurrido.

El desenlace se habría dado luego de una discusión, en el albergue donde se hospedaban, con el fin de asistir al casamiento del hermano del acusado, tal como indicaron los informes locales. En ese momento, la joven fue llevada a un centro de salud, pero no logró sobrevivir.

Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, los padres de la víctima, se encuentran en el viejo continente y presenciaron cada instancia del juicio ante el pedido de justicia por el fallecimiento de su hija, en el mismo recinto donde se conocieron los alegatos, el pasado 16 de febrero.

Ante medios platenses, Delmonte reveló que durante la audiencia el fiscal estatal Armend Hamiti pidió que Nika sea declarado culpable, al tiempo que los familiares expusieron en el encuentro, a través del letrado representante Betim Shala, su condición de parte perjudicada.

El padre de la víctima había considerado el hecho como un femicidio, días después de que se conocieran las primeras pericias que ponían en el foco de la escena al arquitecto de 34 años.