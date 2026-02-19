jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Femicidio

Joven argentina asesinada en Kosovo: se define la sentencia para el acusado

María Clara Urdangaray tenía 27 años, su pareja es el principal señalado y el tribunal europeo dará su veredicto a tres años del crimen.

Por Agencia NA
image

El veredicto por el caso de María Clara Urdangaray, la joven platense de 27 años que murió en Kosovo luego de que habría sido empujada por su pareja, Endrit Nika, se conoce este jueves en los tribunales europeos.

Lee además
quien es jose balcazar, el congresista de 83 anos elegido como presidente interino de peru
Crisis política

Quién es José Balcázar, el congresista de 83 años elegido como presidente interino de Perú
la policia britanica arresto al principe andres, hermano de carlos iii, por su relacion con epstein
Investigación

La policía británica arrestó al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

El asesinato ocurrió el martes 1 de agosto de 2023 en la capital kosovar de Pristina, en un hotel donde la joven convivía con el imputado, a quien se lo señala como único acusado del asesinato y se encuentra detenido desde tres días después de lo ocurrido.

El desenlace se habría dado luego de una discusión, en el albergue donde se hospedaban, con el fin de asistir al casamiento del hermano del acusado, tal como indicaron los informes locales. En ese momento, la joven fue llevada a un centro de salud, pero no logró sobrevivir.

Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, los padres de la víctima, se encuentran en el viejo continente y presenciaron cada instancia del juicio ante el pedido de justicia por el fallecimiento de su hija, en el mismo recinto donde se conocieron los alegatos, el pasado 16 de febrero.

Ante medios platenses, Delmonte reveló que durante la audiencia el fiscal estatal Armend Hamiti pidió que Nika sea declarado culpable, al tiempo que los familiares expusieron en el encuentro, a través del letrado representante Betim Shala, su condición de parte perjudicada.

El padre de la víctima había considerado el hecho como un femicidio, días después de que se conocieran las primeras pericias que ponían en el foco de la escena al arquitecto de 34 años.

Temas
Seguí leyendo

California: ocho esquiadores muertos en una avalancha

Un niño argentino perdido en una tormenta en Paraguay apareció muerto

Las armadas de Irán y Rusia realizarán un ejercicio conjunto el jueves

India y Alemania también restringirían las redes sociales para menores de edad

Hallan muerta en un hotel de Atenas a la productora israelí de la serie "Teherán"

Fuerte ataque del Comando Sur de EEUU a barcos en el Pacífico Sur y el Caribe

Colombia retoma negociaciones de paz con un importante cártel de drogas

Destituyeron al presidente peruano, a pocos días de las elecciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la policia britanica arresto al principe andres, hermano de carlos iii, por su relacion con epstein
Investigación

La policía británica arrestó al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

Por Agencia NA

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Te Puede Interesar

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos
Galería

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración
Apoyo estatal

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle
Increíble

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos
Misterio

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos