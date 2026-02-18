California: ocho esquiadores muertos en una avalancha

Ocho esquiadores fueron hallados muertos tras quedar sepultados por una avalancha cerca de Lake Tahoe , informó la Oficina del Sheriff del condado de Nevada , en el estado de California , Estados Unidos . Una persona continúa desaparecida y es considerada presuntamente fallecida.

Sudeste Asiático Tragedia en Filipinas: ya son 52 los muertos por el hundimiento de una embarcación

Tremendo Tragedia en Canadá: 10 muertos tras un tiroteo en una escuela

Según reportó CNN , el alud se produjo el martes por la mañana en la zona de Castle Peak , en la Sierra Nevada del norte de California , durante el tramo final de una excursión de esquí fuera de pista (backcountry) de tres días. El fenómeno ocurrió en medio de intensas nevadas y condiciones meteorológicas extremas.

Seis integrantes del grupo fueron rescatados con diversas lesiones y trasladados a un hospital. Uno recibió el alta el martes por la noche y otro estaba previsto que la obtuviera este miércoles.

La sheriff Shannan Moon confirmó que el operativo pasó de ser una misión de rescate a una tarea de recuperación de cuerpos, tras notificar a las familias de las víctimas.

Cómo ocurrió la avalancha

El grupo, compuesto por personas provenientes de distintos estados, regresaba al punto de partida cuando una masa de hielo, rocas y nieve descendió por la ladera.

El alud se extendió a lo largo de una distancia equivalente a una cancha de fútbol, detalló Chris Feutrier, supervisor forestal del Bosque Nacional Tahoe.

El especialista explicó que el desprendimiento se originó por la presencia de una “capa débil persistente” sobrecargada por acumulación reciente de nieve. Esa capa quedó cubierta por otros 90 centímetros, lo que mantiene elevado el riesgo.

La zona se encontraba bajo nivel 4 de 5 en la escala de amenaza de avalanchas, el segundo más alto.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que eran probables avalanchas naturales y muy probables las provocadas por personas.

Rescate en condiciones extremas

El aviso de emergencia se recibió alrededor de las 11.30 del martes y movilizó a unos 50 rescatistas, incluidos equipos de centros de esquí cercanos.

Avanzaron con esquíes, motos de nieve y vehículos especiales, en medio de ráfagas intensas y precipitaciones que acumulaban entre 7 y 10 centímetros por hora.

Once horas después, seis sobrevivientes habían sido localizados con vida. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados relativamente cerca entre sí.

Durante la espera, algunos sobrevivientes lograron comunicarse mediante balizas de emergencia con capacidad de mensajería satelital e improvisaron un refugio con una lona.

De acuerdo con el Centro de Avalanchas de Utah, el 93% de las personas sepultadas sobrevive si es rescatada dentro de los primeros 15 minutos. Después de 45 minutos, la tasa de supervivencia cae a entre 20% y 30%.

Antecedentes y advertencias

La excursión era organizada por Blackbird Mountain Guides, que promociona recorridos hacia las cabañas de Frog Lake para esquiadores de nivel intermedio a avanzado.

Dos días antes, la empresa había advertido en redes sociales sobre la presencia de capas débiles en la nieve y el riesgo de avalanchas impredecibles.

La alerta por avalanchas en la región de Lake Tahoe continúa vigente hasta la madrugada del jueves, según el Sierra Avalanche Center.

Castle Peak, de 2.777 metros de altura, es un destino habitual para el esquí fuera de pista en el área de Donner Summit, región marcada por antecedentes históricos de condiciones extremas, como la tragedia de la Donner Party en el invierno de 1846-1847.

En enero de este año, un hombre de 42 años murió tras quedar sepultado por otra avalancha en la misma zona.

Según el Colorado Avalanche Information Center, las actividades en áreas de backcountry concentran la mayor cantidad de muertes por avalanchas en Estados Unidos entre 1950 y 2025, con 339 fallecidos registrados.