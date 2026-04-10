Los equipos argentinos ya conocen sus grupos para la Copa Sudamericana

Se han sorteado las zonas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el segundo certamen de clubes más prestigioso del continente. Con seis representantes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en competencia, los aficionados mantienen la ilusión de que, independientemente de los colores, el trofeo permanezca en vitrinas nacionales.

Los equipos argentinos han dominado las últimas dos ediciones del torneo. Lanús, el vigente campeón, se ganó el derecho de disputar la Copa Libertadores de este año tras su consagración en la final de 2025.

Si estás buscando realizar pronósticos sobre la Copa Sudamericana, la Libertadores o cualquier compromiso de la agenda futbolística, es fundamental consultar Bolavip. En dicho sitio, encontrarás consejos, predicciones y toda la información necesaria sobre los mejores Sitios de apuestas deportivas Argentina para operar con seguridad.

Racing Club y River Plate, entre los máximos candidatos

Para la mayoría de las casas de apuestas, el favorito prematuro es el Atlético Mineiro, finalista de la edición anterior. El conjunto brasileño tuvo la mala fortuna de caer por 5-4 en la definición por penales ante Lanús en 2025, quedando a las puertas de la gloria en su primera aparición en una final. Con esa experiencia a cuestas, el "Galo" pica en punta para quedarse con el título este año.

Sin embargo, dos gigantes argentinos asoman en el lote de vanguardia. Tanto Racing Club como River Plate se ubican inmediatamente detrás del Mineiro en las cuotas, lo que indica que los analistas esperan ver a ambos clubes peleando en las instancias decisivas del certamen.

Teniendo en cuenta que ambos equipos atraviesan presentes irregulares en el torneo local, la Sudamericana se presenta como la vía más directa para asegurar un cupo en la Copa Libertadores de la próxima temporada. River ya sabe lo que es levantar este trofeo (lo hizo en 2014), mientras que la Academia hizo lo propio recientemente, coronándose campeón en la edición 2024.

Los otros representantes locales en la consideración

La delegación argentina en la Copa Sudamericana 2026 se completa con cuatro instituciones: Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Existe un bagaje histórico importante en este grupo: el Ciclón fue el primer campeón de la competencia en 2002, mientras que el Matador de Victoria alcanzó la final en 2012.

Tigre y San Lorenzo aparecen, a priori, como los equipos con mayor respaldo en las apuestas para avanzar con éxito. Si bien no figuran en el primer escalafón de favoritos, tampoco se los descarta. Se espera que ambos logren sortear las primeras fases; a partir de los duelos de eliminación directa, el panorama queda abierto para cualquiera.

El escenario se vislumbra más complejo para Deportivo Riestra y Barracas Central. Ambos son considerados "outsiders" por las principales operadoras, con una expectativa de dificultad mayor para el equipo de Pompeya.

Riestra ha tenido un inicio magro en el Torneo Apertura, sin conocer la victoria en sus primeras diez presentaciones y rescatando apenas seis puntos producto de igual cantidad de empates. Aunque el club desearía hacer pie en el plano internacional, es indudable que su prioridad absoluta será sumar para no quedar hipotecado en la lucha por la permanencia en la Primera División.