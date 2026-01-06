martes 6 de enero 2026

Confesiones de crack

"Soy un raro de mierda": las revelaciones de Messi sobre su vida privada y su vínculo con Antonela

El capitán argentino dialogó con Nicolás Occhiatto y Diego Leuco en una charla distendida por streaming. Durante el encuentro, reveló detalles desconocidos sobre su personalidad y cómo maneja sus problemas personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi, durante la entrevista con el streaming de Luzu TV

En una entrevista exclusiva concedida al canal de streaming Luzu TV, Lionel Messi decidió abrir las puertas de su vida privada para mostrar un costado poco explorado por el público. Lejos del campo de juego, el astro argentino compartió detalles de su intimidad, reservada usualmente para su círculo más cercano y su familia.

Durante la charla con los conductores Nicolás Occhiatto y Diego Leuco, el capitán de la Selección Argentina sorprendió al definirse como “un raro de mierda”, declaración que generó risas en el estudio. El futbolista profundizó en esta autodescripción explicando su fuerte apego al orden y a la rutina, admitiendo que se enoja cuando las cosas se salen de su lugar.

Embed - LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE

Messi: salud mental y apertura emocional

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue cuando Messi abordó el tema de la salud mental. Reveló que durante su etapa en Barcelona realizó terapia, una práctica que aseguró que lo ayudó mucho en su momento, aunque aclaró que actualmente ya no continúa con el tratamiento.

Asimismo, reconoció que históricamente ha sido una persona de guardar “los problemas para adentro”. Sin embargo, el deportista destacó que en el último tiempo ha experimentado una transformación personal importante, asegurando que en este aspecto ha cambiado “mucho” su forma de manejarse.

Respecto a su vínculo con Antonela Roccuzzo, Messi se describió como alguien poco demostrativo a quien le cuesta expresar sus sentimientos, pero que aun así cultiva un lado romántico. Confesó que disfruta de los detalles y de hacer regalos, priorizando siempre el bienestar de las personas que realmente quiere.

Finalmente, la entrevista dejó una divertida anécdota sobre la convivencia familiar y la pasión compartida por el fútbol con sus hijos. Messi contó que pasan todo el día con la pelota, pero reveló el límite estricto que impone Antonela: dentro de la casa no los deja jugar para evitar el desorden y el “quilombo”.

FUENTE: Canal12misiones

Temas
