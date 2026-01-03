domingo 4 de enero 2026

Preocupante

Videos: vecinos denunciaron picadas ilegales de motos en una importante calle de Pocito

Más de veinte motociclistas realizan carreras ilegales en la zona de calle 11 a diario, generando peligro y malestar por el ruido en el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-03 221217

Un grupo de vecinos de Pocito expresó su preocupación y hartazgo por las constantes picadas de motos que se registraron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en calle 11, entre Ruta 40 y Avenida Joaquín Uñac. Los videos.

Según relataron se conoció, las carreras se realizan a alta velocidad y representan un serio riesgo tanto para los transeúntes como para quienes circulan por la zona.

En los videos se observa a numerosos motociclistas transitando por la calle y por la banquina, donde incluso había personas cerca. Además del peligro que generan estas maniobras, los vecinos denunciaron el impacto del ruido, que altera la tranquilidad de la zona y dificulta la vida cotidiana de quienes habitan allí.

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

La muerte del joven motociclista Axel Gabriel Carrera, ocurrida en la madrugada del martes tras un choque frontal en calle 25 de Mayo, volvió a poner en foco en una problemática vial. Si bien continúa la investigación para precisar si el conductor corría una picada, y aún restan medidas clave, el hecho sucedido en Chimbas reactivó el debate sobre este tipo de maniobras y su impacto.

Altas fuentes policiales consultadas por este diario indicaron que los siniestros viales vinculados a picadas son el resultado de maniobras de alto riesgo que se repiten en distintos puntos de la provincia. En varios operativos realizados durante el año, indicaron que motociclistas involucrados en estas prácticas intentaron darse a la fuga en reiteradas ocasiones. “Tiene que haber conciencia. La Policía no puede estar detrás de ellos todo el tiempo. Son conductas desafiantes para el sistema”, expresaron.

Según detallaron, las maniobras suelen realizarse a muy alta velocidad, con motociclistas circulando uno junto al otro. “Van tan rápido, uno pegado al otro”, describieron al referirse a la dinámica de las picadas detectadas en los controles. Sin precisar cifras, aseguraron que durante este año se radiaron numerosas motocicletas como resultado de los procedimientos.

Cómo funcionan las picadas y cuándo se realizan

De acuerdo a la información oficial, los operativos policiales se intensifican durante las madrugadas, aunque las convocatorias para las picadas se realizan de lunes a lunes. Las fuentes explicaron que no se trata de encuentros espontáneos, sino de una actividad planificada, en la que participan grupos que suelen repetirse y que, a su vez, convocan a otros para aumentar el número de motociclistas.

image

Estos grupos, manifestaron, llegan a conocerse tanto durante las picadas como a través de las redes sociales, donde se difunden puntos de encuentro y se comparten videos de las maniobras. En ese marco, indicaron que la participación de menores de edad no es alta y que, en la mayoría de los casos detectados, se trata de personas mayores de edad que cuentan con licencia para conducir motos.

Los puntos más conflictivos en la provincia

Entre los lugares señalados como estratégicos por su nivel de conflictividad, las fuentes mencionaron a Pocito, principalmente sobre Ruta 40. En dicha artera, en mayo pasado, murió el motociclista Facundo Figueroa (28), quien solía subir a sus redes sociales videos de maniobras peligrosas realizadas por otros conductores.

Otro de los puntos mencionados es el Dique Punta Negra, en Ullum. Además, de cara al Operativo Verano, la Policía anticipó que se intensificarán los controles en calle Costanera, en Chimbas, y en inmediaciones del complejo San Ceferino, en San Martín. “Esperemos que se reduzca mucho”, expresaron las fuentes al referirse a los objetivos del operativo.

