martes 6 de enero 2026

Agenda tuerca

Fórmula 1: uno por uno, los horarios de todas las carreras de la temporada 2026

La grilla contará con 24 carreras regulares y otras 6 Sprints con el estreno del circuito en Madrid

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fórmula 1 ultima detalles para una nueva temporada llena de emociones.

La Fórmula 1 dio a conocer todos los detalles de los 24 Grandes Premios que tendrá la temporada 2026 con días y horarios de cada una de las actividades que habrá en los fines de semana del año, teniendo en cuenta que en total serán 30 carreras en el calendario porque habrá 6 Sprints.

El calendario de esta temporada volverá a tener seis Sprints, pero se repetirán sólo dos sedes: China y Miami. Luego, se estrenará este formato en Canadá, Países Bajos, Singapur y se repetirá en Silverstone, Gran Bretaña. En ese contexto, Bélgica, Estados Unidos (Texas), Interlagos (San Pablo, Brasil) y Qatar volverá a tener fines de semana regulares de Gran Premio con tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.

La particularidad es que habrá dos carreras principales pautadas para los sábados. Como es habitual, el trazado callejero de Las Vegas se correrá durante la noche del sábado 21 de noviembre, aunque en Argentina por la diferencia horaria la cita a 50 vueltas se iniciará durante la madrugada del domingo 22 (1AM).

El estreno en la jornada sabatina será para otro circuito urbano: el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú se celebrará el sábado 26 de septiembre desde las 8 de la mañana de Argentina (15hs local). En ese contexto, los entrenamientos comenzarán el jueves y la clasificación será el viernes. Esto se debe a que los promotores de la carrera pidieron la modificación de la grilla porque ese fin de semana hay un día festivo en el país.

Hay que tener en cuenta que la actividad formal de la Máxima se iniciará con los tests del 26 al 30 de enero que se realizarán en el circuito de Barcelona, aunque serán a puerta cerrada ya que servirán para empezar a probar los nuevos coches que se desarrollaron bajo el paradigma del reglamento técnico que comenzará a regir este año.

Luego, en la antesala del GP de Australia de marzo que iniciará la actividad oficial, se llevarán a cabo otras dos pruebas de pretemporada en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 de ese mismo mes.

Hay que tener en cuenta que la 16ª fecha del calendario será con el estreno del circuito Madring con el Gran Premio de España en Madrid que se celebrará el domingo 13 de septiembre.

LOS HORARIOS* DE LAS 30 CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

FUENTE: Infobae

