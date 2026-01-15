jueves 15 de enero 2026

Contratiempo en el Espacio

Por primera vez una misión en la Estación Espacial Internacional terminó antes por un tema de salud: qué sucedió

La misión Crew-11 de la NASA amerizó esta mañana tras el regreso anticipado que se había anunciado días atrás. El comunicado de la Agencia Espacial

Por Redacción Tiempo de San Juan
El momento en que los astronautas salen de la cápsula que los trajo a Tierra.

La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes. Es la primera vez que una misión de este tipo se interrumpe antes de tiempo por este motivo.

La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a la noche y amerizó suavemente a las 8:41 GMT (5:41 de la Argentina), confirmaba la agencia espacial estadounidense en su retransmisión en directo con el mensaje: "Welcome home, Crew-11!".

Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, volvían a la Tierra después de un viaje de casi once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

Con la ayuda de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de manera segura en un océano especialmente calmado en el que los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y al que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.

Después de aterrizar exactamente a la hora prevista y de realizar lo que según la NASA fue "una reentrada perfecta", la tripulación permaneció en la cápsula, que fue recuperada y trasladada a un buque por los miembros del equipo de recuperación, donde a los astronautas se les hará un examen médico inicial antes de ser trasladados a tierra en helicóptero.

Todo el proceso, que incluso fue seguido de cerca por un grupo de delfines, se realizó con unas condiciones marinas "excelentes" que facilitaron el trabajo de los operarios de la NASA.

Unos cuarenta minutos después de amerizar, se abrían las puertas de la cápsula y salían los astronautas. El primero en hacerlo, a las 9:28 GMT (6:28 de la Argentina), fue el comandante Mike Fincke, quien tras saludar fue trasladado en camilla. Minutos después le seguían Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

Si todo sigue como está previsto, en pocas horas el administrador de la NASA, Jared Isaacman, comparecerá en una rueda de prensa en la que se espera que den más detalles sobre el estado del astronauta enfermo y del resto de la tripulación.

Un regreso anticipado

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico del que no se han dado más detalles, salvo que se encuentra estable.

Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.

La misión que ha adelantado su retorno "pocas semanas" respecto al calendario original -contemplaba una estancia de seis meses en órbita- ha obligado a cancelar la primera caminata espacial de este año que estaba prevista para este jueves.

Tras la salida de la Crew-11, tres tripulantes permanecen a bordo de la EEI, bajo el mando del ruso de Roscosmos Serguéi Kud-Sverchkov, quien ha asumido el mando como comandante del laboratorio orbital en sustitución de Fincke.

La Crew-12, la próxima misión, también de cuatro tripulantes -entre ellos la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot-, tiene previsto su lanzamiento desde Florida a mediados de febrero, lo que permitirá restablecer el número habitual de astronautas en la estación.

FUENTE: Clarín con información de EFE

