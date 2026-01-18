domingo 18 de enero 2026

En el Sur

Devastadores incendios en Chile: al menos 15 muertos y más de 50 mil evacuados

Bomberos el país trasandino continúan combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno de Chile informó este domingo que los devastadores incendios en el sur del país dejan hasta el momento al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados.

“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, sentenció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, los bomberos continúan combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, dijo el ministro del Interior, Alvaro Elizalde.

Horas antes el presidente chileno Gabriel Boric había declarado el estado de emergencia en esas regiones del sur. “Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Nuble y Biobio (...) Todos los recursos están disponibles”, señaló el jefe de Estado.

Asimismo, el Presidente electo, José Antonio Kast, se pronunció sobre el desastre natural y pidió apoyar a las autoridades en la lucha contra las llamas. “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, aseveró en sus redes sociales.

Las imágenes emitidas por la televisión local mostraron las llamas en ambas ciudades, con coches calcinados en las calles.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la situación actual supera en gravedad a la vivida tras el terremoto de 2010 y señaló que las condiciones meteorológicas previstas —altas temperaturas y viento— podrían intensificar la propagación del fuego en las próximas horas. Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, el ministro Elizalde explicó: “La proyección meteorológica para las próximas horas, particularmente para la jornada de mañana, no es buena. Da cuenta de temperaturas extremas y, por tanto, de una situación que hace más complejo el combate a los incendios forestales”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora Alicia Cebrián reforzó el mensaje y subrayó que el calor extremo, además de favorecer la expansión de los incendios, representa un riesgo directo para la salud de la población. “Hoy y mañana tendremos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud por la exposición, pero que además generan condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Es un escenario complejo”, sostuvo, y solicitó a la ciudadanía mantenerse informada y evitar desplazarse hacia las zonas de emergencia para no obstaculizar el trabajo de los equipos desplegados.

“Las cifras de personas afectadas podrían aumentar durante el día, ya que solo es posible dimensionar completamente los daños cuando no existe peligro para los equipos de emergencia”, agregó Elizalde.

Durante la jornada se han emitido 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), lo que ha implicado la evacuación de más de 50.000 personas. En paralelo, continúan habilitados seis albergues en Ñuble y ocho en Biobío, con más de 160 y 700 personas albergadas, respectivamente. En este contexto, el ministro adelantó que el Gobierno evalúa decretar toque de queda, especialmente en horario nocturno, como medida para limitar los desplazamientos y evitar la aparición de nuevos focos de incendio. “Este estado de excepción permite restringir ciertos derechos y libertades, y se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger la vida de las personas”, recalcó Elizalde.

Los incendios forestales han afectado gravemente el centro-sur de Chile en los últimos años. En febrero de 2024, varios incendios se produjeron simultáneamente cerca de la ciudad de Viña del Mar, al noroeste de Santiago, que causaron 138 muertes, según la fiscalía.

Unas 16.000 personas resultaron afectadas por esos incendios, según las autoridades.

Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Fuente: Infobae

