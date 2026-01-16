La aurora boreal desde el espacio: el video que cautivó al mundo

Muchas personas viajan a muchos lados para conocer las aurora boreales pero este astronauta viajó al espacio y logró observar el evento más increíble. A continuación te contaremos todos los detalles de este fenómeno y la razón por la que se producen.

Las auroras boreales son el nombre que reciben las luces de colores que pueden aparecer en el cielo nocturno del hemisferio norte. Cuando aparecen en el hemisferio sur, se denominan auroras australes.

Este fenómeno se conoce como aurora. Las auroras boreales se conocen formalmente como auroras boreales, ya que borealis significa norte en latín. Las auroras australes, por su parte, se llaman auroras australes.

Las auroras no solo ocurren en la Tierra. Los científicos también las han observado en otros planetas, como Marte, Júpiter y Saturno, así como en cometas e incluso estrellas enanas mucho más allá de nuestro sistema solar.abre en una nueva ventana. La aurora boreal es causada por la interacción entre los campos magnéticos del Sol y la Tierra

Cómo se vio

El astronauta japonés Kimiya Yui de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial ha grabado unas imágenes que han dejado boquiabiertos a más de uno. En el vídeo, que fue realizado desde la Estación Espacial Internacional, se observa uno de los fenómenos más impactantes de nuestro planeta, una aurora boreal. "Me alegré de poder filmarla", ha afirmado el cosmonauta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La grabación dura apenas 34 segundos, pero en ella es posible apreciar la aurora en todo su esplendor. En concreto, se observa una gama de colores vibrantes que van desde los tonos verdes hasta los rojizos sobre una parte del planeta Tierra.