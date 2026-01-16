María Corina Machado dijo que espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , espera ser elegida presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”, según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.

La encargada actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

María Corina Machado, tras el encuentro con Trump, dijo que buscaba reforzar lazos bilaterales y visibilizar el respaldo internacional a la causa venezolana, la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela relató los detalles de su reciente paso por la Casa Blanca en una conversación con un medio estadounidense. Durante ese diálogo, enfatizó la relevancia de su interlocución con Donald Trump, el contexto simbólico de su gesto y el horizonte político que imagina para Venezuela.

Al referirse a la trascendencia de este encuentro, Machado aseguró: “Fue una enorme responsabilidad porque lo hice en nombre del pueblo venezolano, que valora tanto lo que él ha hecho, no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino también diría por todo el hemisferio”, dijo María Corina Machado en entrevista con FOX.

Esa perspectiva resume el objetivo central de su visita, que Machado definió como un puente entre las aspiraciones de los venezolanos y una política exterior de apoyo más decidida.

En cuanto a su misión primordial, la dirigente opositora explicó: “Primero que nada, quise compartir con el presidente Trump mi profunda confianza en el pueblo venezolano, y así se lo dije: ‘Por favor, confíe en el pueblo venezolano’. Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones, que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajar juntos por la seguridad de todo el hemisferio”, subrayó María Corina Machado en la entrevista.

Destacó también el respaldo y las expectativas que se concentran en la figura del mandatario estadounidense: “Quería transmitirle esto y que supiera cuánta esperanza y apoyo existe hoy en Venezuela respecto a lo que está haciendo en nuestro país”.

Un momento de fuerte carga simbólica fue la entrega, en nombre del pueblo venezolano, de una medalla que representa el Premio Nobel de la Paz. Machado explicó sus motivos así: “Él lo merece, y fue un momento muy emotivo. Decidí entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela, y le conté al presidente Trump dónde encontré inspiración para hacerlo”, manifestó Machado.

Justificó el acto evocando un episodio histórico: “Hace 200 años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, una medalla con el rostro de George Washington, como homenaje a su lucha por la libertad en el continente. Bolívar conservó esa medalla hasta el final de sus días. Así que, dos siglos después, el pueblo de Bolívar entrega al heredero de Washington, a modo de retribución, en este caso una medalla, la del Premio Nobel de la Paz, por lo que está haciendo para liberar Venezuela y por la libertad en América”, narró Machado al medio estadounidense.

De cara al porvenir, la líder opositora fue tajante sobre el destino al que aspira: “La libertad. La libertad. Eso es lo que llegará para nosotros. Además, vamos a tener un país que, siempre digo, será la envidia del mundo”, enfatizó María Corina Machado, reiterando su convicción en la posibilidad de un renacimiento nacional.

Consultada sobre sus propias ambiciones políticas, Machado dejó claro su compromiso con el futuro democrático del país: “Quiero servir a mi país donde sea más útil. Tengo un mandato, y lo tengo muy presente cada día. Ha significado asumir enormes riesgos y pagar costos muy altos, no solo para mí, sino también para mi familia y nuestros equipos, pero creo que hay una misión”, sostuvo la dirigente. Ratificó su esperanza personal y política con una afirmación determinante: “Creo que seré elegida cuando llegue el momento correcto como presidenta de Venezuela, la primera mujer presidenta de Venezuela”, dijo Machado al medio estadounidense.

Trump ha desechado por ahora presionar para lograr un cambio de régimen en el país sudamericano, y ya ha mantenido al menos una conversación telefónica con Rodríguez, con la que está dispuesto a estrechar lazos.

Preguntada sobre qué le espera a Venezuela ahora, Machado contestó: “Libertad”.

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense, para recoger el Nobel de la Paz, decidió entregarle la medalla al presidente Trump, con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario calificó de “maravilloso”.

El Instituto Nobel en Oslo puntualizó, al conocer las intenciones de Machado, que el galardón es personal e intransferible.

Machado dio una explicación basada en hechos históricos para justificar su decisión en la entrevista con Fox.

El general y marqués francés Lafayette (1757-1834) intervino en la Guerra de Independencia estadounidense y luego fue uno de los protagonistas de la Revolución Francesa de 1789.

“Bolívar guardó esa medalla hasta el fin de sus días. Así que doscientos años más tarde, el pueblo de Bolívar le entrega una medalla, en este caso el Premio Nobel, al heredero de Washington”, repuso.

Trump asegura que ha resuelto ocho conflictos en todo el mundo desde que asumió el cargo, entre ellos guerras con décadas de masacres, como la que enfrentó a Camboya y Tailandia.

Por ello ansiaba abiertamente el Premio Nobel de la Paz en 2025, que fue finalmente a parar a manos de Machado.

