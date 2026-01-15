jueves 15 de enero 2026

Imágenes históricas

La Sagrada Familia avanza hacia su cima histórica y suma un nuevo hito arquitectónico

Tras convertirse en la iglesia más alta del mundo, el emblemático templo avanza con la cruz que coronará su torre central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de convertirse en octubre de 2025 en la iglesia más alta del mundo, la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, continúa batiendo récords y sumando hitos en su construcción. Este miércoles se anunció la colocación del cuarto brazo horizontal de la cruz que se levanta en la parte superior del templo, uno de los elementos más simbólicos del proyecto original de Antoni Gaudí.

Tal como habían anticipado las autoridades del templo el año pasado, el objetivo es que las obras principales estén finalizadas para junio próximo, en el marco de la conmemoración del centenario de la muerte del célebre arquitecto catalán. La última pieza que resta colocar será el brazo superior de la cruz, que contendrá en su interior la escultura del Agnus Dei.

Desde la cuenta oficial de la Sagrada Familia en la red social X destacaron que, una vez finalizada, la cruz alcanzará una altura de 17 metros. En paralelo, la basílica avanza hacia la culminación de su torre central, la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Gaudí.

Para el acto central del centenario de la muerte del arquitecto, que se cumplirá el 10 de junio de 2026, fue invitado el papa León XIV. “La solicitud de asistencia del Santo Padre ya está tramitada, está en el Vaticano y esperamos que a lo largo de este mes tengamos la respuesta”, había señalado el año pasado Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora del templo.

La finalización de la torre de Jesucristo está prevista para las próximas semanas o meses y permitirá que la basílica alcance los 172,5 metros de altura. De ese modo, quedará apenas por debajo de los 177 metros de la montaña de Montjuïc, que seguirá siendo el punto más elevado del perfil urbano de Barcelona.

La eucaristía será uno de los momentos centrales de los actos conmemorativos, que se extenderán durante varios meses. La Junta Constructora recordó que la financiación del templo proviene exclusivamente de donativos privados y, principalmente, de las entradas que pagan los turistas que visitan la basílica.

En redes sociales, numerosos usuarios celebraron los avances de la obra y expresaron su intención de viajar a Barcelona para conocer el templo con sus nuevas incorporaciones arquitectónicas.

A fines de octubre de 2025, la Sagrada Familia alcanzó los 162 metros de altura y se convirtió oficialmente en la iglesia más alta del mundo, superando a la iglesia mayor de Ulm, en Alemania, que mide 161 metros. El récord se logró tras la colocación de una sección clave de la torre central.

De todos modos, los trabajos en el emblemático sitio continuarán. Se estima que la totalidad del proyecto, incluyendo intervenciones en las fachadas y la decoración interior, podría concluir dentro de una década.

De todos modos, los trabajos en el emblemático sitio continuarán. Se estima que la totalidad del proyecto, incluyendo intervenciones en las fachadas y la decoración interior, podría concluir dentro de una década.

La primera piedra de la Sagrada Familia fue colocada en 1882, y Gaudí nunca imaginó verla terminada en vida. Al momento de su muerte, el 10 de junio de 1926, solo una de las torres estaba finalizada. En las últimas décadas, el ritmo de construcción se aceleró de la mano del crecimiento del turismo internacional.

Personas de todo el mundo siguen quedando fascinadas por la estética única del templo, que combina simbolismo cristiano y formas orgánicas inspiradas en la naturaleza. Solo el año pasado, 4,9 millones de visitantes pagaron su entrada, recursos que se destinan íntegramente a financiar la obra que sigue escribiendo historia.

